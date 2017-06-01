КАМАЗ использует технологии Siemens для построения "умной фабрики"

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ПАО «КАМАЗ» и компания «Сименс АГ» (Siemens AG) подписали соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин и член правления «Сименс АГ» Роланд Буш. Партнеры намерены сотрудничать в области инновационных решений для автомобильной промышленности в соответствии с концепцией «цифрового производства».



В рамках сотрудничества предполагается создание единой платформы КАМАЗ для мониторинга и оперативного управления различными объектами производства в режиме реального времени. На предприятиях предусмотрена модернизация существующего оборудования для возможности его использования в терминах «Цифровое производство» и «Умная фабрика». Будут разработаны стандарты промышленной автоматизации, которые позволят унифицировать системы автоматизации. Также компании планируют совместную реализацию проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства автомобилей КАМАЗ».



Документ затрагивает и внедрение решений концепции «Индустрия 4.0». Это и создание цифровых двойников изделия и производства, и выработка корпоративного стандарта КАМАЗ в области дигитализации, и повышение энергоэффективности производства.



Кроме этого, компании рассмотрят возможность реализации проектов в области создания электрических автомобилей (eTruck) и автобусов (eBus). «Сименс» обладает как технологиями разработки электромобилей, так и решениями, которые используются для создания необходимой инфраструктуры для гибридного транспорта. Сотрудничество в этой области позволит КАМАЗу получить доступ к технологиям, необходимым при разработке гибридного транспорта.



«Переход КАМАЗа на новый модельный ряд, наши разработки перспективных семейств автомобилей, в том числе на газовом топливе, энергоэффективных транспортных средств для магистральных, городских и полноприводных перевозок, беспилотных автомобилей подразумевают внедрение не только современных станков и оборудования, но и дигитализацию производства. И в этом сложном процессе нам необходима помощь лидеров рынка цифровых технологий, одним из которых, безусловно, является Сименс АГ», – подчеркнул генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.



«Тема дигитализации производства является одной из самых актуальных для современной экономики. И мы рады, что такое ведущее российское машиностроительное предприятие как КАМАЗ уделяет данному вопросу должное внимание. Подписанное сегодня соглашение станет началом большой совместной работы», – отметил Роланд Буш. Он также выразил уверенность, что внедряемые цифровые решения и технологии помогут КАМАЗу сократить сроки запуска новых автомобилей, снизить трудоемкость при серийном производстве и уменьшить себестоимость готовой продукции.