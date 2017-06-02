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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Калмыцкий филиал МРСК Юга подал 20 исковых заявлений о взыскании задолженности за электроэнергию на сумму 80,3 млн рублей

Калмыцкий филиал МРСК Юга подал 20 исковых заявлений о взыскании задолженности за электроэнергию на сумму 80,3 млн рублей

2 июня 2017, 15:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛМЭНЕРГО, СУД

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В калмыцком филиале ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») продолжается системная работа по взысканию дебиторской задолженности за электроэнергию перед гарантпоставщиком в Элисте, которая по итогам 4 месяцев текущего года составила 106,6 млн рублей.

78,5 млн рублей (74% от общей суммы) - долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющих жилищным фондом компаний. Население задолжало за электроэнергию 9,5 млн рублей, бюджетные организации – 14,7 млн рублей, остальное числится за индивидуальными предпринимателями, сельхозпроизводителями и прочими потребителями.

По состоянию на 30 мая 2017 года в Арбитражный суд Республики Калмыкия энергетики подали 20 исковых заявлений на сумму более 80,3 млн рублей. По шести контрагентам основной долг на общую сумму 1,6 млн оплачен до вынесения решения суда. В частности, в полном объеме задолженность погашена БУ РК «Центр крови РК» (110,9 тыс. рублей), ФКУ «Исправительная колония №1 УФСИН по РК» (81,9 тыс. рублей). В отношении УК «Квартал» Арбитражным судом РК исковое заявление о взыскании процентов и государственной пошлины удовлетворено полностью, при этом основной долг коммунальной компании в размере 624,4 тыс. рублей уплачен до вынесения данного решения.

Помимо этого по 4 контрагентам проводится правовая экспертиза и анализ предоставленной информации и документов на предмет наличия правовых оснований для предъявления требований и направления материалов в суд.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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