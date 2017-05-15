Касается каждого: энергетики ЕЭСК информируют юных горожан о правилах электробезопасности

Специалисты Екатеринбургской электросетевой компании провели серию занятий по электробезопасности в преддверии летних каникул. В последние дни учебного года энергетики побывали в 22 общеобразовательных учреждениях Екатеринбурга, где провели специализированные уроки – своего рода мастер-классы по обращению с электрическими приборами дома и инструктаж по нахождению вблизи энергообъектов на улице. В ближайшее время интерактивные занятия также будут проведены на площадках нескольких пришкольных лагерей. В остальные школы и гимназии города направлены методические указания для распространения среди учащихся. Самостоятельно ознакомиться с ними можно на сайте ОАО «МРСК Урала». В соответствующем разделе находятся не только теоретические сведения, но и всевозможные листовки, настольные игры и прочие развивающие материалы.



Энергетики просят всех без исключения родителей и педагогов не игнорировать призывы о соблюдении предельной внимательности и осторожности в обращении с электричеством и постоянно напоминать об этом детям и особенно подросткам. Трагичная статистика показывает, что школьники не осознают смертельную опасность, которую несет контакт с электроустановками. Так, 19 мая 2017 года в городе Алапаевске Свердловской области произошел несчастный случай с участием 14-летних жителей, взобравшихся на опору высоковольтной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ на высоту 25 метров. Один из подростков схватился за провод и моментально был поражен электрическим током. Парень упал с опоры и скончался на месте.



Учитывая тот факт, что в трагедии в Алапаевске были очевидцы из числа жителей, которые не остановили детей, то правилом должно стать и неравнодушие. Если вы стали свидетелями открытых дверей в трансформаторные будки, обрыва или провисания проводов, тем более проникновения посторонних лиц на территории подстанций, срочно сообщите об этом на горячую линию по вопросам электроснабжения: 8-800-2501-220. Энергетики оперативно отреагируют и предотвратят несчастный случай.