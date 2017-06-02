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Отраслевые новости: В мире

Китай впервые протестировал национальную систему наземных станций

Китай впервые протестировал национальную систему наземных станций

2 июня 2017, 15:59
Рубрика: В мире
Метки: СВЯЗЬ

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Китай впервые успешно протестировал национальную систему наземных станций, осуществляющих контроль за сетью спутников дистанционного зондирования с покрытием всей территории КНР и 70% Азии.
 
Ключевой объект по осуществлению мониторинга расположен в Пекине, остальные - на северо-западе и в южной части страны. Работа над созданием данной системы ведется с 2007 года, передает и-Маш.
 
Как проинформировали журналистов в правительственном инспекционном комитете, она будет использоваться для проведения дистанционных измерений, прежде всего применительно к территории Северо-Западного Китая и Южно-Китайского моря.

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