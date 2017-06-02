"Ленэнерго" и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

О выставке Связь-2017 рассказывают
2 июня 2017, 17:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПМЭФ-2017, СБЕРБАНК
2 июня 2017 года в рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») и Северо-Западный банк Сбербанка подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали Председатель Северо-Западного банка Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо и директор по финансам ПАО «Ленэнерго» Станислав Филатов.
«Ленэнерго» и Сбербанк намерены на долгосрочной и взаимовыгодной основе развивать стратегическое партнерство. Принимая во внимание текущий уровень и объем операций, стороны выразили заинтересованность в дальнейшем развитии и укреплении сотрудничества.
«Сбербанк является одним из ключевых стратегических партнёров «Ленэнерго», что подтверждается взаимовыгодными отношениями на протяжении многих лет. Подписанное соглашение имеет важное значение для нашей компании в рамках продолжения долгосрочных партнёрских связей с крупнейшим игроком финансового рынка России, а также позволит «Ленэнерго» и дальше укреплять лидирующие позиции в энергетической отрасли Санкт-Петербурга и Ленинградской области», - прокомментировал Станислав Филатов.
«Мы высоко оцениваем наши совместные проекты с «Ленэнерго», и данное соглашение призвано развить наше взаимовыгодное сотрудничество. Работая с лидером энергетического рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, мы всегда рады обеспечить профессиональный и качественный уровень сервиса, а также наиболее гибкие финансовые решения», - отметил Виктор Вентимилла Алонсо.