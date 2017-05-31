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Пресс-релизы

На ПМЭФ 2017 "Ростелеком" представил интеллектуальную систему весового и габаритного контроля транспортных средств

На ПМЭФ 2017 Ростелеком представил интеллектуальную систему весового и габаритного контроля транспортных средств

2 июня 2017, 18:00
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ПМЭФ-2017, РОСТЕЛЕКОМ

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1 июня, в первый день работы Петербургского международного экономического форума «Ростелеком» представил интеллектуальную систему автоматического весогабаритного контроля тяжеловесных транспортных средств.

В рамках работы стенда Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга была организована экспозиция, где представлен интерактивный аппарат, который может оценивать параметры без участия человека и без остановки транспортного средства. Одним из первых стенд посетил Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Демо-зона весогабаритного контроля будет работать на стенде Комитета по инвестициям все дни ПМЭФ.

Система автоматического весогабаритного контроля предназначена для:

• предупреждения и снижения количества нарушений правил перевозок грузов на автомобильных дорогах;

• обеспечения сохранности автомобильных дорог и повышения транспортной безопасности на региональных автомобильных дорогах;

• выявления нарушений действующего законодательства сфере дорожного движения нарушений перевозок крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов на автомобильном транспорте;

• изыскания дополнительных средств поступающих в региональный бюджет на финансирование работ по содержанию и строительству автомобильных дорог регионов РФ за счет сбора штрафов за нарушения правил дорожного движения.

О системе, реализация которой планируется на территории Северо-Западного федерального округа в самой ближайшей перспективе, рассказал Вице-президент – Директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко: «В настоящее время «Ростелеком» является наиболее компетентной компанией по внедрению самых различных решений, автоматизированных систем по мониторингу и контролю за дорожной обстановкой, как в виде самостоятельных решений, так и в составе реализации Федеральной целевой программы «Безопасный город. Наша интеллектуальная система будет способствовать повышению безопасности дорожного движения, сохранению качества дорожного полотна, выявлению нарушений в автоматическом режиме, снижению количества перегруженного транспорта и более ответственному  отношению перевозчиков к соблюдению норм законодательства в области перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов».

Преимущества реализации системы автоматического весогабаритного контроля тяжеловесных транспортных средств при участии «Ростелекома»:

• опыт работы исполнения подобных проектов в нескольких регионах РФ;*

• разветвленная ИТ-инфраструктура и высокая безопасность Центров обработки данных с привлечением только крупных, проверенных отечественных производителей современного оборудования и программных решений;

• наличие менеджеров высокой квалификации и возможности финансирования проектов за счет собственных средств.

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*проекты весогабаритного контроля были реализованы Компанией в Нижегородской, Саратовской, Оренбургской и Свердловской областях.

Компания: ПАО "Ростелеком"

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