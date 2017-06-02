РусГидро и Росатом подписали соглашение о сотрудничестве

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
2 июня 2017, 16:27
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО, ПМЭФ-2017, РОСАТОМ
В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «РусГидро» и Госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.
В рамках соглашения стороны планируют развивать совместную деятельность в области технологий для возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и систем аккумулирования электрической энергии. Кроме того, Росатом и РусГидро намерены осуществлять сотрудничество в сфере автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), технологий хранения и обработки больших объемов данных, композиционных материалов и электротехники. Приоритетной задачей стороны считают совместную разработку и внедрение импортозамещающих технологий. Для реализации заявленных целей РусГидро и Росатом планируют сформировать рабочую группу и утвердить дорожную карту.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом», так как взаимное использование технологического потенциала компаний, обмен опытом будут способствовать развитию перспективных направлений деятельности Группы РусГидро, в том числе в целях развития энергетики Дальневосточного федерального округа», - отметил глава РусГидро Николай Шульгинов.
В свою очередь, Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» заявил: «Росатом уже имеет хорошие наработки по выпуску собственной высокотехнологичной продукции практически по всем направления заявленного сотрудничества. Однако объединение усилий в сфере НИОКР и бизнесе с Группой РусГидро позволит нам сделать качественный шаг в развитии импортозамещающих технологий для российской электроэнергетики».