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Отраслевые новости: Энергетика

РусГидро и СИБУР Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве

РусГидро и СИБУР Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве

2 июня 2017, 17:34
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО, ПМЭФ-2017, СИБУР

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В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО «РусГидро» и ПАО «СИБУР Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи в документе поставили Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов и Председатель Правления ООО «СИБУР» Дмитрий Конов.

Стороны планируют рассмотреть различные варианты устойчивого обеспечения энергетическими ресурсами РусГидро Амурского газохимического комплекса (ГХК), возможность строительства которого в настоящее время прорабатывает СИБУР. Соглашение создает условия для надежного энергообеспечения одного из крупнейших возможных нефтехимических проектов и для повышения загрузки действующих и перспективных генерирующих объектов РусГидро, а также оптимизации параметров работы энергетического оборудования компании.

В рамках договоренностей, РусГидро совместно с СИБУРом планируют разработать взаимовыгодные параметры цен на электрическую энергию и энергетические мощности, обеспечивающие окупаемость инвестиционных проектов сторон.

В соглашении отмечается, что СИБУР не считает приоритетным вариант энергоснабжения Амурского ГХК от собственного генерирующего источника.

Компания: ПАО "РусГидро"
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