Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в эксплуатацию объектов сетевой инфраструктуры Быстринского ГОК в Забайкальском крае

Современное состояние и тенденции развития композиции
2 июня 2017, 17:01
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
Филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Сибири» (ОДУ Сибири) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Забайкальского края» (Забайкальское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в эксплуатацию двух линий электропередачи (ВЛ) 220 кВ и подстанции (ПС) 220 кВ, обеспечивающих электроснабжение Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК) ООО «ГРК Быстринское», строящегося в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.
Ввод в эксплуатацию ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Быстринская I цепь и ВЛ 220 кВ Харанорская ГРЭС – Быстринская II цепь с новой подстанцией 220 кВ Быстринская осуществлен в ходе выполнения технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств ООО «ГРК Быстринское». В рамках выполнения технических условий также проведено расширение ОРУ 220 кВ Харанорской ГРЭС на две линейные ячейки, организованы независимые каналы диспетчерской связи и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Забайкальское РДУ, проведено оснащение Харанорской ГРЭС и ПС 220 кВ Быстринская новыми и модернизированными комплексами и устройствами РЗА.
Комплексные испытания электросетевых объектов завершены 29 мая.
В процессе проектирования, строительства и подготовки к вводу в работу новых электросетевых объектов специалисты ОДУ Сибири и Забайкальского РДУ принимали участие в согласовании технического задания, проектной и рабочей документации, технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям, а также в разработке программ опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию. Специалистами Забайкальского РДУ выполнены расчеты статической и динамической устойчивости, величин токов короткого замыкания и параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Забайкальского РДУ.
Выполненные специалистами Забайкальского РДУ расчеты электроэнергетических режимов, учитывающие особенности каждого этапа строительства объектов, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.
Ввод в эксплуатацию новых электросетевых объектов 220 кВ обеспечит подключение 86 МВт нагрузки Быстринского ГОК для освоения месторождений полиметаллических руд в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края.