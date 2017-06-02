В Кабардино-Балкарии с января по май пресекли более тысячи случаев энерговоровства

С целью снижения потерь электроэнергии в сетях филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») проводит рейды по потребителям с охватом всех населенных пунктов республики. К работе подключены представители райотделов МВД и местных администраций.



За 4 месяца энергетиками пресечено 1 145 случаев энерговоровства 4,01 млн кВт.ч стоимостью 13,3 млн рублей. Этого объема достаточно для двухмесячного снабжения Черекского района КБР с населением около 27 тыс. человек. С января по май 3,2 млн кВт.ч украдено 1 093 домовладельцами, 52 юрлицами незаконно потреблено 0,81 млн кВт.ч. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, благодаря эффективности рейдовых мероприятий, выявлено на 71 случай хищений (на 600 тыс. кВт.ч) больше.



Самое значительное число нарушений – в Баксанском районе, включая городской округ Баксан, где совершена кража 1,06 млн кВт.ч со стороны 413 абонентов. Хищение в размере 716,4 тыс. кВт.ч пресечено в Зольском районе, 630 тыс. кВт.ч – в Чегемском.



Объем электроэнергии за 4 месяца включен в полезный отпуск. Реализовано 1 093 акта, таким образом, «вернулось» в легальный оборот 3,6 млн кВт.ч энергоресурса, нерадивые потребители возместили причиненный ущерб в размере 11 млн рублей.



Для решения основной задачи обеспечения надежного энергоснабжения добросовестных потребителей генеральным директором ПАО «Россети» Олегом Бударгиным текущий год объявлен годом борьбы со сверхнормативными потерями и хищениями электроэнергии. Поиск несанкционированных подключений – первостепенная задача, связанная с обеспечением энергобезопасности региона.



Только в апреле энергетиками было выявлено потребление без учета 775,7 тыс. кВт.ч, совершенное 252 недобросовестными абонентами. По итогам этого месяца в филиале «Каббалкэнерго» определили лучшего специалиста по выявлению и документальному оформлению хищений электроэнергии. Им стал инспектор по транспорту электроэнергии Службы реализации услуг и учета электроэнергии Аскер Дзамихов, составивший по Чегемскому району 14 актов общим объемом 114,1 тыс. кВт.ч.



Целью определения лучших работников месяца в филиале назвали совершенствование уровня работы персонала по выявлению фактов хищения, повышение качества оформления актов безучетного, бездоговорного потребления электроэнергии.



Энергетики напоминают, что незаконное потребление является основанием для привлечения к уголовной или административной ответственности. Ущерб, который расхитители наносят энергосистеме, напрямую влияет на надежность электроснабжения.



Неучтенное потребление часто становится причиной перепадов напряжения в сети, сбоев в подаче электроэнергии, тормозит ремонт и реконструкцию электрооборудования и в целом негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса.



Абонентам следует помнить, что незаконное потребление обходится гораздо дороже законного. Второй год как ответственность потребителей электроэнергии существенно повышена. В частности, штраф за самовольное подключение к электрическим сетям для физических лиц составляет 10-15 тыс. рублей, должностных лиц – 30-80 тыс. рублей, юридических лиц – 100-200 тыс. рублей.