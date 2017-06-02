В первый день работы ПМЭФ-2017 Минпромторгом России подписан ряд документов о сотрудничестве

1 июня 2017 года, в рамках рабочей программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017) Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров подписал ряд документов о сотрудничестве.



В частности, глава Минпромторга России, Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и Председатель Правления ПАО «НОВАТЭК» подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта в отношении реализации в Мурманской области масштабного проекта по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка – Кольской верфи. С учетом масштабности запланированного объёма инвестиций, а это более 50 млрд рублей на первую очередь, и создания более 6,5 тысяч рабочих мест (и до 10 тысяч рабочих мест в пиковый период строительства верфи), проекту присвоен статус стратегического инвестиционного проекта Мурманской области.



Также на площадке ПМЭФ-2017 было заключено Соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Документ подписали Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам разработки и внедрения импортозамещающей техники и технологий по самым различным направлениям научно-технологического развития российской промышленности. Стороны договорились определить перспективные тематики и совместные предложения по реализации отраслевых программ импортозамещения для атомной, нефтегазохимической, энергетической, машиностроительной, электротехнической отраслей, а также для развития отечественной станкоинструментальной базы, оборудования и материалов для аддитивных технологий. Кроме этого, предполагается участие представителей Госкорпорации «Росатом» в рабочих группах Минпромторга России по совершенствованию мер государственной поддержки импортозамещения товаров и услуг (оборудования, материалов, технологий и программных продуктов), по увеличению доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах Госкорпорации «Росатом».



Меморандум о взаимопонимании в отношении заключения Специального инвестиционного контракта между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Тульской областью и АО «МХК «ЕвроХим» подписали Денис Мантуров, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Председатель совета директоров АО «МХК «Еврохим» Дмитрий Стрежнев.



Глава Минпромторга России также принял участие в подписании Меморандума о взаимопонимании в отношении заключения Специального инвестиционного контракта между Минпромторогом России, Тульской областью и ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг».



Специальный инвестиционный контракт об обслуживании и ремонте объектов магистральных трубопроводов «Создание и освоение промышленного производства оборудования для эксплуатации, комплекса Тюменского ремонтно-механического завода АО «Транснефть-Сибирь» подписали глава Минпромторга России Денис Мантуров, Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и Генеральный директор АО «Транснефть-Сибирь» Виктор Бронников.



Кроме того, между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Пермским Краем и ПАО «Уралкалий» состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании в отношения заключения Специального инвестиционного контракта. Документ был подписан Денисом Мантуровым, ВРИО губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и Генеральным директором ПАО «Уралкалий Дмитрием Осиповым.