За "Липецкэнерго" выиграло у ОАО "ЛЭСК" в судах различных инстанций 21 дело на сумму 699,2 миллионов рублей

На сегодняшний день общий долг Липецкой энергосбытовой компании (ОАО «ЛЭСК») перед ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» превысил 1 миллиард 600 миллионов рублей. Данная сумма равняется миллионам киловатт-часов, которые гарантирующий поставщик Липецкой области, при доставке электроэнергии до домов потребителей, не учел в расчетах с сетевиками.



Только в 2016ом году Липецким филиалом МРСК Центра выиграно 14 дел о взыскании с ОАО «ЛЭСК» задолженности. На счет сетевой организации поступило 617,6 млн. руб. основного долга и 28,2 млн. руб. процентов за пользование денежными средствами сетевой компании.



В 2017ом липецкими энергетиками было выиграно 7 дел о взыскании с ОАО «ЛЭСК» просроченной задолженности. На счет сетевой организации поступило 53,4 млн. руб. Аналогичная работа продолжается и в настоящее время.



Практика показывает, непризнание ОАО «ЛЭСК» своего долга перед сетевой компанией не соответствует действительности, как и утверждения, что «Липецкэнерго» пытается заставить гарантирующего поставщика доначислить колоссальные объемы электроэнергии физическим и юридическим лицам.



Напомним, что ПАО «МРСК Центра», филиалом которого является «Липецкэнерго» - сетевая организация, основным видом деятельности которой является транспортировка электроэнергии потребителям в зоне своей ответственности. Выполняя свою главную задачу - обеспечение надежного электроснабжения липецкого региона, энергетики «Липецкэнерго» в круглосуточном режиме осуществляют оперативно-техническое обслуживание электросетевого комплекса (ЛЭП, электроподстанции и пр.), не имея отношения к итоговым цифрам в квитанциях потребителей. ОАО «ЛЭСК» – гарантирующий поставщик электроэнергии Липецкой области, который осуществляет закупку электроэнергии у производителей и сетевых компаний с последующей перепродажей ее жителям и организациям региона. За свои посреднические услуги ОАО «ЛЭСК» берет с потребителей так называемую сбытовую надбавку, которая на сегодняшний день для липчанина составляет 30 копеек с 1кВт.ч.



«ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» никогда не собирался и не собирается начислять какие бы то ни было средства организациям и липчанам. Задача одна, чтобы ЛЭСК, как хозяйствующий субъект, полностью выполнял взятые на себя обязательства перед нами», - прокомментировал ситуацию заместитель генерального директора – директор филиала - Александр Глебов.