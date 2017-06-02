Делегация МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья принимает участие в работе ПМЭФ-2017

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
2 июня 2017, 16:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПМЭФ-2017, МРСК ЦЕНТРА, МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ
Представители ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в составе общей делегации принимают участие в мероприятиях ХХI-го Петербургского международного экономического форума, который проходит с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге. Делегацию возглавляет генеральный директор МРСК Центра и исполняющий обязанности генерального директора МРСК Центра и Приволжья Олег Исаев.
В рамках ПМЭФ-2017 Олег Исаев провел ряд рабочих встреч. В частности он обсудил с руководством компаний – ведущих мировых разработчиков электротехнического оборудования реализацию совместных проектов в области модернизации электросетевого комплекса. В рамках Форума также было подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и компанией «Сименс». Документ подписали Олег Исаев и президент «Сименс» в России Дитрих Мёллер в присутствии генерального директора «Россетей» Олега Бударгина.
В повестку встреч Олега Исаева с главами субъектов РФ, где работают МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, вошли вопросы дальнейшего повышения надежности электроснабжения потребителей и расширения сотрудничества в рамках реализации текущих проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов. В частности, на встрече с губернатором Орловской области Вадимом Потомским была затронута тема синхронизации планов развития электросетевого комплекса региона и региональных целевых программ. А на встрече с губернатором Кировской области Игорем Васильевым речь шла о реализации проектов МРСК Центра и Приволжья по развитию сетевой инфраструктуры.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. За прошедшее десятилетие Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Петербургский международный экономический форум посещают более 10 000 участников из России и из-за рубежа, среди которых главы государств и правительств развивающихся стран, руководители крупнейших компаний, а также ведущие мировые эксперты из числа представителей науки, средств массовой информации и гражданского общества.