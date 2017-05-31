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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" ведет работы по подключению к электросетям ярмарок выходного дня

АО ОЭК ведет работы по подключению к электросетям ярмарок выходного дня

5 июня 2017, 14:49
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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АО «Объединенная энергетическая компания» реализует комплекс мероприятий по подключению к электрическим сетям ярмарок выходного дня. В общей сложности на территории г. Москвы специалистами компании будут подключены 92 ярмарочные площадки.

В рамках проводимых работ АО «ОЭК» осуществляет прокладку кабельных линий 0,4 кВ для электроснабжения ярмарок от пунктов питания до вводно-распределительных щитов абонентов с последующим благоустройством территории.

Ярмарки выходного дня в городе Москве созданы и действуют с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей, а также обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией. На ярмарках выходного дня предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории России и государств - членов Таможенного союза.

АО «ОЭК» - надежный партнер в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению абонентов на территории города Москвы. Приоритетом в работе компании являются объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские сады и другие учреждения.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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