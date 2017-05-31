АО "ОЭК" ведет работы по подключению к электросетям ярмарок выходного дня

Современное состояние и тенденции развития композиции
5 июня 2017, 14:49
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
АО «Объединенная энергетическая компания» реализует комплекс мероприятий по подключению к электрическим сетям ярмарок выходного дня. В общей сложности на территории г. Москвы специалистами компании будут подключены 92 ярмарочные площадки.
В рамках проводимых работ АО «ОЭК» осуществляет прокладку кабельных линий 0,4 кВ для электроснабжения ярмарок от пунктов питания до вводно-распределительных щитов абонентов с последующим благоустройством территории.
Ярмарки выходного дня в городе Москве созданы и действуют с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей, а также обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией. На ярмарках выходного дня предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории России и государств - членов Таможенного союза.
АО «ОЭК» - надежный партнер в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению абонентов на территории города Москвы. Приоритетом в работе компании являются объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские сады и другие учреждения.