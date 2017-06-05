Александр Новак подвел итоги участия в панельной дискуссии на ПМЭФ-2017

В прямом эфире телеканала «Россия 24» Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подвел итоги участия в панельной дискуссии «Углеводородная энергетика: рудимент или основа развития?», которая состоялась в рамках ПМЭФ-2017.



Российский Министр отметил, что энергетика заняла на ПМЭФ-2017 одно из ведущих мест: в форуме принимают участие министры энергетики из порядка 20 стран. «Россия является центом реализации энергетической политики и вызывает большой интерес», - подчеркнул Александр Новак.



По словам Министра, одной из основных тем дискуссии стало будущее углеводородов. «Все страны, в том числе и Россия, развивают возобновляемые источники энергии, но ВИЭ не покроют прирост мировых потребностей в энергии. Углеводороды будут еще несколько десятилетий доминировать. В структуре энергобаланса к 2040 году углеводороды будут занимать порядка 80%. Доля ВИЭ увеличится с 3 до 10%», - сказа Александр Новак.



Говоря о спросе на энергетические ресурсы со стороны Китая, глава Минэнерго России сообщил, что большую долю энергобаланса Китая занимает уголь. «Сейчас на Китай приходится 90% мирового потребления угля. В будущем там будет расти спрос на более экологичные источники энергии, в том числе, газ», - пояснил Александр Новак.



Комментируя выход США из Парижского соглашения по климату, российский Министр заявил: «Это серьезный очень негативный сигнал. Но я не думаю, что будет цепная реакция со стороны других стран. США является крупным производителем выбросов СО2. Поэтому решение о выходе и о том, заменит эту страну, еще требует анализа. Тем не менее, компании самостоятельно повышают эффективность и снижают объемы выбросов углерода в атмосферу».



Отвечая на вопрос о волатильности цен на нефть после продления соглашения о сокращении добычи между странами ОПЕК и не ОПЕК, Александр Новак сообщил: «Если бы мы не продлили соглашение о сокращении с ОПЕК и не ОПЕК, цена на нефть могла бы просесть до 20-30 долларов. В настоящее время ежедневно сокращаются запасы нефти и идет движение в сторону балансировки рынка».