Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" презентовал новый каталог

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"не перестает совершенствоваться, ежедневно улучшать продукцию, в том числе и печатные издания для клиентов. Совсем недавно на Заводе прошла презентация нового каталога кабельно-проводниковой продукции до 3 кВ. На его страницах можно ознакомиться с нашими изделиями – кабели во всех исполнениях, сечением до 1000 кв.мм.

Каталог содержит справочную информацию для выбора необходимой марки кабеля (электрические и эксплуатационные параметры, назначение, а так же дополнительную информацию по выбору барабанов для транспортировки кабеля и много другой полезной информации).

Скачать и посмотреть каталоги можно по ссылке: http://www.expert-cable.ru/zayavka-na-katalog

Заказать печатную версию каталога можно по телефону: 8 (800) 707-66-70 доб.333 или по электронной почте: sale@expert-cable.ru