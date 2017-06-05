Кабмин изменил правила рынка электроэнергии для привлечения инвестиций в ВИЭ

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5 июня 2017, 16:56
Рубрика: Россия
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Правительство РФ изменило правила оптового рынка электрической энергии и мощности для привлечения инвестиций в строительство генерирующих объектов, работающих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Так, подписанным постановлением внесены поправки в части нормативно-правового регулирования вопросов изменения параметров реализации инвестпроектов строительства генерирующих объектов, работающих на основе ВИЭ, при возникновении внешних по отношению к инвестору обстоятельств, препятствующих реализации проектов в полном объеме.
К числу таких обстоятельств относятся: неготовность местных сетевых организаций присоединить к сетям сразу весь объем мощности генерирующих объектов, работающих на основе ВИЭ, отсрочка прав освоения земельных участков в связи с археологическими исследованиями, изменение условий финансирования проектов, предполагающее поэтапный ввод генерирующих мощностей объекта.
"Внесенными изменениями устанавливается возможность дробить суммарную вводимую мощность на несколько проектов при условии сохранения обязательств по совокупным объемам вводимой мощности при изменении внешних факторов", - говорится в справке к документу.
Отмечается, что принятое решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности и снижение рисков инвестирования в строительство генерирующих объектов на основе ВИЭ.
Источник: ПРАЙМ.