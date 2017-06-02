Команда волгоградских энергетиков победила в соревнованиях МРСК Юга по ремонту и обслуживанию распределительных сетей

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
5 июня 2017, 14:57
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, СОРЕВНОВАНИЯ-2017
В Волгоградской области завершились межрегиональные соревнования по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ. Первое место в этих напряженных состязаниях завоевала команда принимающей стороны – волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»). На вторую ступеньку пьедестала почета взошли представители ростовского филиала, «бронза» досталась астраханским энергетикам. Команда-победитель будет представлять МРСК Юга на Всероссийских соревнованиях компании «Россети».
Награждение участников проходило и по итогам их личных результатов в различных номинациях. Так, «Лучшим электромонтером» был признан представитель калмыцкого филиала МРСК Юга Санал Натрубушиев, «Лучшим производителем работ» стал электромонтер из волгоградской команды Роман Рабочий, «Лучшим мастером» - Игорь Чирков из команды астраханского филиала. За самое объективное судейство титул «Лучшего судьи» получил старший судья шестого этапа соревнований Сергей Елецков. А лавры самого опытного участника достались мастеру команды «Донэнерго» Денису Кополеву. Команде «Донэнерго» также был вручен поощрительный приз «За волю к победе».
Главный инженер МРСК Юга Павел Гончаров выразил благодарность руководству волгоградского филиала за высокий уровень организации мероприятия, оснащенность учебно-тренировочного полигона, четкое прохождение этапов состязаний, хорошие условия для участников. «Соревнования стали настоящим праздником профессионального мастерства, и я надеюсь, что его участники поделятся бесценным опытом общения со своими коллегами и будут активно применять его в работе», - отметил он.
С отличными результатами завершившихся состязаний команду-победительницу и всех участников поздравил директор волгоградского филиала МРСК Юга Анатолий Кушнеров: «Судейская коллегия старалась быть максимально честной и беспристрастной, хотя, подчас это было непросто. Соревнования проходят не впервые, и раз от раза мастерство специалистов растет и совершенствуется. А выбирать лучших из лучших – задача не из легких!».