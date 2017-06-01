Кубаньэнерго открыло тематическую смену "ВместеЯрче" в "Орленке"

1 июня 2017 года, в Международный день защиты детей, во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовал Всероссийский фестиваль энергосбережения «#Вместе ярче». Сотрудники дочернего предприятия «Россетей» - ПАО «Кубаньэнерго» в первый день фестиваля провели для участников смены тематическую программу «Приключения из прошлого в будущее» и зрелищное Тесла-шоу.



Образовательная программа фестиваля подготовлена фондом «Надежная смена» при поддержке Минэнерго, Минобрнауки России, ПАО «Россети». Тематическая смена представляет собой комбинацию творческих занятий и образовательного курса, в рамках которого пройдут мероприятия познавательного, обучающего и развивающего характера.



Участниками мероприятия стали свыше 100 мальчишек и девчонок от 9 до 17 лет из 15 регионов России и ближнего зарубежья. Это победители федерального тура Всероссийского конкурса творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче-2016», а также школьники, выполнившие конкурсные работы по теме «Энергосбережение» специально для смены в «Орленке».



Школьников ждет общение с профессионалами из государственных корпораций, в том числе ПАО «Россети», ПАО «Кубаньэнерго.



Первый день программы мероприятий «Россетей» и Кубаньэнерго начался с приветствия к участникам фестиваля от имени генерального директора ПАО «Кубаньэнерго» Александра Гаврилова: «Образовательная смена «ВместеЯрче» объединила самых талантливых, самых целеустремленных, самых умных и увлеченных ребят. В этом году проведение фестиваля проходит одновременно с мероприятиями, которые посвящены Году экологии в России. Убежден, что помимо своей основной цели, фестиваль «ВместеЯрче» будет способствовать популяризации профессии энергетика, привлечению внимания нового поколения россиян к профессиям энергетической отрасли. Сотрудники группы компаний «Россети» постараются сделать эту тематическую смену яркой и незабываемой, полезной и практичной, познавательной и увлекательной».



Фестиваль стартовал грандиозным электрическим Тесла-шоу. Участники открытия получили массу впечатлением от «шоу молний» и электронной «музыки молний».



В рамках первого дня работы смены энергетики напомнили ребятам о соблюдении правил электробезопасности. В частности, заместитель Главного инженера – начальник департамента производственной безопасности и производственного контроля ПАО «Кубаньэнерго» Леонид Белоусов, рассказал о необходимости грамотного и острожного общения с электричеством в быту и на улице, о профессии энергетика и роли энергетики в современном мире.

– Сегодняшнее открытие смены поразило меня своим масштабом, зрелищностью. Тесла-шоу – это просто супер! Такие серьезные вещи, и такая классная подача! Я узнала многое, о чем раньше даже не догадывалась! Мы, подрастающее поколение, в будущем, да уже сейчас, должны беречь наши ресурсы и понимать всю ответственность своего отношения к ним, – поделилась Дарья Гусева из Барнаула.



Во второй день тематической смены «#Вместе ярче» специалисты Кубаньэнерго проведут на площадке лагеря «Звездный» практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи, где каждый желающий сможет попробовать «оживить» специального робота-манекена Гошу.