На ПС 500кВ Киндери продолжаются работы по комплексной реконструкции

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
5 июня 2017, 14:31
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ПОДСТАНЦИЯ
Проводимая модернизация затронула силовое оборудование, преобразив облик подстанции, оснастила энергообъект высокотехнологичным вторичным оборудованием, автоматизировавшим производственный процесс.
Масштабная реконструкция подстанции стартовала в 2011 году. На сегодняшний день кардинально обновлено оборудование, отслужившее свой нормативный срок.
«Подстанция является одной из системообразующих в республике и существенно влияет на надежность энергоснабжения потребителей Казанского энергорайона, в связи с этим ремонтные работы проводятся в жестко регламентированные сроки, с учетом режимных ограничений Системного оператора Единой энергетической системы» - отмечает начальник подстанции Ринат Шарипзянов.
В соответствии с проектом комплексной реконструкции подстанции предусмотрена заменена коммутационных аппаратов, ошиновки ОРУ 110-220-500 кВ, вспомогательного оборудования трансформаторов, а также планируется благоустройство территории и другие работы.
Заключительный локальный этап реконструкции предполагает выполнение работ в ОРУ-500 кВ, в том числе по замене портала и ошиновки АТ-5, монтажу фундамента под разъединители, замене стоек ограничителей перенапряжения. Оборудование, производимое преимущественно российскими производителями, отвечает всем технологическим и экологическим требованиям, имеет значительный межремонтный ресурс и высокую эксплуатационную надежность.
«Отвечающие современным стандартам новые металлические конструкции более эстетичны, не требуют проведения антикоррозийных работ на месте, потому что выполнены методом горячего цинкования» - уточняет начальник подстанции Ринат Шарипзянов.
Основные работы, проводимые квалифицированным персоналом подрядной организации «КЭР-автоматика» по замене оборудования, планируется завершить до 10 июня, в связи с проведением в Казани Кубка Конфедераций ФИФА.
В июле работы по реконструкции ПС 500 кВ Киндери будут возобновлены. На ОРУ–220 кВ планируется замена кабельных каналов, двух ЛРТ (линейный регулировочный трансформатор) и ошиновки двух систем шин 220 кВ.
На сегодняшний день, все работы по модернизации силового и релейного оборудования ОРУ–110 кВ практически выполнены, осталось ввести в работу устройства АСУТП.
К благоустройству территории подстанции, энергетики планируют приступить осенью. При этом запланирован монтаж ливневой канализации, выравнивание рельефа, нанесение плодородного слоя, озеленение, асфальтирование внутриобъектовых дорог.
По завершении реконструкции, подстанция будет соответствовать возросшим в последние годы требованиями к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Казанского энергорайона и повышению надежности транзитного перетока мощности между энергосистемами Центра и Урала.