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Пресс-релизы

ПАО "ФИЦ" и АО ВО "Электроаппарат" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2017

ПАО ФИЦ и АО ВО Электроаппарат подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2017

5 июня 2017, 15:05
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, ПМЭФ-2017

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2 июня 2017 года, в рамках XXI Петербургского международного экономического форума ПАО «ФИЦ» и АО ВО «Электроаппарат» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и генеральный директор АО ВО «Электроаппарат» Алексей Грицаев.

Документ предусматривает организацию совместной научно-технической деятельности в области разработки, внедрения и апробации новейших технологий и наукоемкой электротехнической продукции для объектов топливно-энергетического комплекса.

Стороны намерены сотрудничать по направлениям проведения испытаний электрооборудования, разработки методов и методик проведения испытаний, выполнения совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в электроэнергетической сфере.

Компании примут совместное участие в комплексном развитии промышленной зоны «Белоостров»
в Курортном районе Санкт-Петербурга с учетом перспективного размещения производственных и научно-исследовательской мощностей.

Компания: ПАО "ФИЦ"
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