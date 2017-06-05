ПАО "ФИЦ" и АО ВО "Электроаппарат" подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2017

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
5 июня 2017, 15:05
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, ПМЭФ-2017
2 июня 2017 года, в рамках XXI Петербургского международного экономического форума ПАО «ФИЦ» и АО ВО «Электроаппарат» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ФИЦ» Александр Дюжинов и генеральный директор АО ВО «Электроаппарат» Алексей Грицаев.
Документ предусматривает организацию совместной научно-технической деятельности в области разработки, внедрения и апробации новейших технологий и наукоемкой электротехнической продукции для объектов топливно-энергетического комплекса.
Стороны намерены сотрудничать по направлениям проведения испытаний электрооборудования, разработки методов и методик проведения испытаний, выполнения совместной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в электроэнергетической сфере.
Компании примут совместное участие в комплексном развитии промышленной зоны «Белоостров»
в Курортном районе Санкт-Петербурга с учетом перспективного размещения производственных и научно-исследовательской мощностей.