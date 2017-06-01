ПАО "Т Плюс" и фирма "1С" заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области развития отраслевых информационных систем

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5 июня 2017, 16:39
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС, ПМЭФ-2017
1 июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме ПАО "Т Плюс" и фирма "1С" заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области создания и тиражирования отраслевых информационных систем для предприятий Группы "Т Плюс" на платформе "1С:Предприятие". Документ подписали директор по информационным технологиям Группы "Т Плюс" Александр Антонов и директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.
В Группе "Т Плюс" активно используются типовые решения системы "1С:Предприятие" и разрабатываются собственные отраслевые решения на платформе 1С.
"Наши компании давно и взаимовыгодно сотрудничают в области автоматизации основных бизнес-процессов Группы. Уже реализованы и доказали свою эффективность проекты в части бухгалтерского учёта, расчета зарплаты и управления персоналом, системы электронного документооборота и хранилища бухгалтерской документации. Развиваются проекты "1С:Управление холдингом" и собственная разработка биллинговой системы "Энергобиллинг" на базе "1С:Предприятие", ‑ рассказал Александр Антонов.
"Такие соглашения дают нам возможность дальнейшего анализа особенностей работы российских энергетических компаний и закрепления лучших практик управления в инструментах и решениях на платформе "1С:Предприятие 8". Это важное направление нашей работы, и мы продолжим его активно развивать", ‑ отметил директор фирмы "1С" Борис Нуралиев.
В ближайших планах: развертывание системы паспортизации тепловых сетей по всем 16 регионам присутствия компании "Т Плюс", внедрение систем электронного учета неисправностей и нарядов на ремонты оборудования, разработка и внедрение системы паспортизации объектов генерации. Также планируется перевод ранее внедренных систем на современную технологическую платформу "1С:Предприятие 8.3". Уже сейчас в компании имеется более 1300 пользователей данных программных продуктов.
Генеральное соглашение даст возможность эффективно организовать взаимодействие и обмен опытом между специалистами Группы "Т Плюс" и разработчиками фирмы "1С", а объединение специалистов Группы в едином "Центре компетенций 1С" позволит оптимизировать процессы внедрения решений "1С" и минимизировать затраты.