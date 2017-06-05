Потребление электроэнергии в ЕЭС России в мае 2017 года увеличилось на 4,8 % по сравнению с маем 2016 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в мае 2017 года составило 80,0 млрд кВт•ч, что на 4,8 % больше объема потребления за май 2016 года. Потребление электроэнергии в мае 2017 года в целом по России составило 81,6 млрд кВт•ч, что на 3,9 % больше, чем в мае 2016 года.



Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.



В мае 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 80,9 млрд кВт•ч, что на 3,6 % больше чем в мае 2016 года. Выработка электроэнергии в России в целом в мае 2017 года составила 82,5 млрд кВт•ч, что на 3,2 % больше выработки в мае прошлого года.



Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в мае 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 42,3 млрд кВт•ч, что на 0,1 % больше, чем в мае 2016 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 17,7 млрд кВт•ч (на 10,4 % больше уровня 2016 года), выработка АЭС – 16,1 млрд кВт•ч (на 6,1 % больше уровня 2016 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,7 млрд кВт•ч (на 2,2 % больше уровня 2016 года).



В мае продолжилось прогнозируемое сезонное снижение потребления электрической мощности. Максимум потребления мощности в ЕЭС России в мае 2017 года составил 119 582 МВт, тогда как в феврале, марте и апреле 2017 года этот показатель составил соответственно 150 576 МВт, 135 861 МВт и 129 053 МВт. Максимум потребления электрической мощности в ЕЭС России в мае 2017 года на 5,2 % выше аналогичного показателя мая 2016 года, который был равен 113 364 МВт.



Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой. В мае 2017 года ее значение составило 10,4 °С, что на 2,2 °С ниже, чем в мае прошлого года.



Потребление электроэнергии за пять месяцев 2017 года в целом по России составило 456,7 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше, чем за тот же период 2016 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 447,9 млрд кВт•ч, что на 2,6 % больше чем в январе – мае 2016 года. Без учета 29 февраля 2016 года электропотребление за пять месяцев 2017 года по России в целом и ЕЭС России и увеличилось на 2,4 % и 3,3 % соответственно.



С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 462,0 млрд кВт•ч, что на 1,4 % больше объема выработки в январе – мае 2016 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за пять месяцев 2017 года составила 453,1 млрд кВт•ч, что на 1,9 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки электроэнергии за пять месяцев 2017 года составило 2,1 % по России в целом и 2,6 % по ЕЭС России.



Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение первых пяти месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 269,4 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше, чем в январе – мае 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за пять месяцев 2017 года составило 1,2 %). В январе – мае 2017 года выработка ГЭС составила 70,7 млрд кВт•ч, что на 2,3 % больше чем за такой же период прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за пять месяцев 2017 года составило 3,0 %), выработка АЭС – 87,0 млрд кВт•ч, что на 6,5 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за пять месяцев 2017 года составило 7,2 %), выработка электростанций промышленных предприятий – 25,7 млрд кВт•ч, что на 0,2 % больше показателя января – мая 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года увеличение выработки за пять месяцев 2017 года составило 0,9 %).