"Россети" подписали Меморандум о намерениях по созданию Национального консорциума развития электротранспорта

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
5 июня 2017, 15:32
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ПМЭФ-2017, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ
В рамках Петербургского международного экономического форума-2017 был подписан Меморандум о намерениях по созданию Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Компания «Россети» вошла в его состав, подтвердив свое намерение развивать в России зарядную инфраструктуру для всех видов автономного электротранспорта.
Меморандумом предусматривается использование широких возможностей всех участников Консорциума и учет позиции всех заинтересованных сторон при создании продуктов и услуг для новых рынков автономного, подключенного, электрического транспорта.
После подписания документа стороны наметили ряд следующих шагов для его успешной реализации.
«Россети» уверены, что, продолжив развитие зарядной инфраструктуры, компания внесет значительный вклад в развитие электромобилей и сопутствующей инфраструктуры в России, а также в том, что будущее именно за экологически чистым транспортом и технологиями, способствующими его распространению.
По прогнозам экспертов, к 2020 году доля электротранспорта в мире может достигнуть 5-10% от общего числа автомобилей в мире.
Справочно:
Меморандум подписали:
- Министр экономического развития РФ Максима Орешкина;
- Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров;
- Министр транспорта РФ Максим Соколов;
- Мэр Москвы Сергей Собянина;
- Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин;
- Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский;
- Генеральный директор ПАО «СОЛЛЕРС» Вадим Швецов;
- Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин;
- Председатель Правления Фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Владимир Княгинин;
- Генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин;
- Ректор ФГАОУ ВО «СПбПУ» Андрей Рудской.