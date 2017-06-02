Сегодня – Всемирный день охраны окружающей среды

Свыше двух миллионов рублей направлено в филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на мероприятия по защите окружающей среды.



Заботу об экологии региона крупнейшая электросетевая компания Сибири считает одной из приоритетных задач. В рамках комплексной экологической программы Алтайэнерго основное внимание уделено мероприятиям по снижению воздействия энергооборудования на окружающую среду.



К 2016 году энергетики утилизировали все оборудование, содержащее полихлорбифенилы (ПХБ) – загрязнители, причисленные Стокгольмской конвенцией, к дюжине самых опасных веществ. Алтайэнерго стало одной из немногих компаний, кто полностью вывел из эксплуатации такое оборудование.



Утилизация вредных отходов от работы оборудования подстанций – одна из главных задач экологической программы. Они хранятся в специально отведенных местах с постоянным мониторингом условий хранения. В установленные законодательством сроки все эти опасные отходы, а также ртутьсодержащие лампы передаются на утилизацию в лицензированную организацию – Региональный институт экологической безопасности.



Отдельное событие с участием этой компании – ежегодная экологическая акция для сотрудников Алтайэнерго. Они приносят отслужившие энергосберегающие и люминесцентные лампы, батарейки на работу и сдают в специальный «экомобиль» института экологической безопасности. В Год экологии энергетики расширили рамки акции. К ней присоединились жители краевой столицы, узнавшие из СМИ о возможности сдать использованные лампочки на утилизацию.



Около десяти лет в филиале действует программа по оснащению воздушных линий птицезащитными устройствами. В приоритете – места обитания и миграции краснокнижных птиц. На сегодняшний день оснащено птицезащитными устройствами 6636 железобетонных опор на линиях электропередачи напряжением в Солонешенском, Смоленском, Поспелихинском, Усть - Калманском и других районах Алтайского края. Энергетики отслеживают ситуацию и устанавливают средства защиты птиц именно в тех местах, где они нужны больше всего.