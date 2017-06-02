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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сегодня – Всемирный день охраны окружающей среды

Сегодня – Всемирный день охраны окружающей среды

5 июня 2017, 13:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АЛТАЙЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА

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Свыше двух миллионов рублей направлено в филиале ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» на мероприятия по защите окружающей среды.

 Заботу об экологии региона крупнейшая электросетевая компания Сибири считает одной из приоритетных задач. В рамках комплексной экологической программы Алтайэнерго основное внимание уделено мероприятиям по снижению воздействия энергооборудования на окружающую среду.

К 2016 году энергетики утилизировали все оборудование, содержащее полихлорбифенилы (ПХБ) – загрязнители, причисленные Стокгольмской конвенцией, к дюжине самых опасных веществ. Алтайэнерго стало одной из немногих компаний, кто полностью вывел из эксплуатации такое оборудование.

Утилизация вредных отходов от работы оборудования подстанций – одна из главных задач экологической программы. Они хранятся в специально отведенных местах с постоянным мониторингом условий хранения. В установленные законодательством сроки все эти опасные отходы, а также ртутьсодержащие лампы передаются на утилизацию в лицензированную организацию – Региональный институт экологической безопасности.

Отдельное событие с участием этой компании – ежегодная экологическая акция для сотрудников Алтайэнерго. Они приносят отслужившие энергосберегающие и люминесцентные лампы, батарейки на работу и сдают в специальный «экомобиль» института экологической безопасности. В Год экологии энергетики расширили рамки акции. К ней присоединились жители краевой столицы, узнавшие из СМИ о возможности сдать использованные лампочки на утилизацию.

Около десяти лет в филиале действует программа по оснащению воздушных линий птицезащитными устройствами. В приоритете – места обитания и миграции краснокнижных птиц. На сегодняшний день оснащено птицезащитными устройствами 6636 железобетонных опор на линиях электропередачи напряжением в Солонешенском, Смоленском, Поспелихинском, Усть - Калманском и других районах Алтайского края. Энергетики отслеживают ситуацию и устанавливают средства защиты птиц именно в тех местах, где они нужны больше всего.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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