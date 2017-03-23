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Пресс-релизы

Уральский турбинный завод и ТЭЦ-4 г. Улан-Батора (Монголия) подписали меморандум о сотрудничестве на ПМЭФ-2017

Уральский турбинный завод и ТЭЦ-4 г. Улан-Батора (Монголия) подписали меморандум о сотрудничестве на ПМЭФ-2017

5 июня 2017, 14:20
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОТЕК, УТЗ, ПМЭФ-2017

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Меморандум о сотрудничестве подписан 1 июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме в присутствии Премьер-министра Монголии Жаргалтулгына Эрдэнэбата и министра энергетики Пурэвжавына Ганхуу. Подписи под документом поставили исполнительный директор ТЭЦ-4 города Улан-Батор С. Анхбаяр и председатель Совета директоров УТЗ Михаил Лифшиц.

Меморандум направлен на реализацию масштабной инвестиционной программы по модернизации станционного оборудования ТЭЦ-4 г. Улан-Батор. Ее реализация позволит Улан-Баторской ТЭЦ-4, ведущему энергетическому предприятию Монголии, обеспечивать надежное и безаварийное энергоснабжение столицы и энергосистемы страны в целом.

Партнеры уже имеют успешный опыт сотрудничества – в 2015 году УТЗ выполнил проект расширения станции с установкой турбоагрегата мощностью 120 МВт. Отметим, что данный проект удостоен «Премии развития» Внешэкономбанка России как «Лучший экспортный проект», а также награды президента Монголии «Алтан Гэрэгэ». Российские машиностроители реализовали его всего за год, это рекордный срок для таких сложных объектов: работы на площадке начались в феврале 2014 года, первые мегаватты электроэнергии были выработаны в марте 2015 года. Новый энергоблок монтировался между работающими турбинами, без их остановки.

Компания: АО "РОТЕК"
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