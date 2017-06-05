В Комиэнерго отработали террористическую атаку на одну из подстанций Ухты

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
5 июня 2017, 13:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОМИЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
В производственном отделении Центральные электрические сети филиала МРСК Северо-Запада «Комиэнерго» по плану республиканской антитеррористической комиссии проведена совместная командно-штабная тренировка по минимизации и ликвидации последствий террористической атаки на один из энергообъектов г.Ухты. Совместно с представителями правоохранительных органов и медиками энергетики на практике отрабатывали взаимодействие привлекаемых сил и средств.
По легенде тренировки, террористы дистанционно подорвали самодельное взрывное устройство на ПС 110 кВ «Городская». Термобарические травмы и осколочные ранения получили 5 человек. Информацию о случившемся диспетчер Центральных электрических сетей оперативно передал дежурным подразделений ФСБ г.Ухта, ОМВД, ЕДДС, диспетчеру центра управления сетями, в службу безопасности Комиэнерго, а также Ухтинской станции Скорой медицинской помощи.
Всего за несколько минут участники совместной тренировки прибыли на место взрыва, оценили обстановку, оцепили подстанцию, эвакуировали пострадавших. При получении разрешения от правоохранительных органов на допуск к очагу взрыва, незамедлительно приступили к устранению последствий терракта на энергообъекте. Учения показали высокую готовность энергетиков к взаимодействию с правоохранительными органами при ликвидации разного рода внештатных ситуаций террористического характера.