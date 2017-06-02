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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Воронежской области дан старт межрегиональным соревнованиям профессионального мастерства энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья

4 июня на тренировочном полигоне филиала «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» стартовали соревнования профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4 – 10 кВ ПАО «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья».

В течение недели 100 лучших специалистов в составе 20 команд, представляющих все филиалы компаний примут участие в конкурсных испытаниях на восьми этапах. Все конкурсные задания основываются на элементах повседневной деятельности энергетиков по обеспечению надежной и бесперебойной работы сетей. В ходе соревнований, участникам предстоит, например, провести первичное подключение жилого дома к воздушной линии электропередачи, заменить главный рубильник на трансформаторной подстанции 0.4/10 кВ, а также потушить пожар на электрооборудовании.

В своем приветственном слове на торжественной церемонии открытия соревнований первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин отметил, что это первые соревнования, в которых принимают совместное участие специалисты компаний, в зону отвественности которых входит в общей сложности 20 регионов – от Воронежэнерго до Республики Марий Эл – это почти треть всей России.

«У МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья уже налажена постоянная практика взаимной профессиональной поддержки, когда в случае необходимости энергетики разных энергосистем плечом к плечу работают, чтобы обеспечить надежное электроснабжение потребителей. Соревнования дают возможность укрепить сотрудничество, что позволит еще эффективнее решать стоящие перед нами технологические задачи», - подчеркнул Александр Пилюгин.

Руководитель филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» Мухаммад Богатырев, также обратившийся к командам-участникам, отметил, что такое масштабное мероприятие позволит специалистам обменяться передовым опытом и взять на вооружение новые практики, новые технологии, применяемые в других регионах.

После прохождения командами всех этапов соревнований будут определены лидеры, которые представят энергосистемы МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья на всероссийских соревнованиях дочерних компаний ПАО «Россети» в июле текущего года.

Компания: ПАО "МРСК Центра"

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