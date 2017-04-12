ГК "Меридиан" завершила строительство ПС № 13А в Санкт-Петербурге

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5 июня 2017, 16:28
Рубрика: Новости компаний
Метки: МЕРИДИАН, ПОДСТАНЦИЯ
Группа компаний «Меридиан» ввела в работу новый питающий центр – подстанцию (ПС) закрытого типа № 13А, которая расположена на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Заказчиком выступило ПАО «Ленэнерго».
В ходе работ специалисты компании полностью провели работы по возведению и отделке здания, прокладку инженерных сетей. На объекте установлены два силовых трансформатора общей мощностью 126 МВА, смонтировано современное элегазовое распределительное устройство 110 кВ (КРУЭ), средства релейной защиты и автоматики, выполнены пусконаладочные работы и благоустройство территории.
Значимость строительства новой подстанции обусловлена тем, что помимо развития инфраструктуры для Чемпионата мира по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2018 году, ввод в действие нового энергообъекта даст дополнительную надежность электроснабжения значительной части объектов Васильевского острова. В том числе НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта, роддому №1, детской больнице Святой Марии Магдалины, станции метро «Василеостровская» и строящейся станции «Горный институт».
Стоит отметить, что изначально на этом месте планировалось сооружение многоуровневого паркинга, рассматривалась возможность строительства АЗС. Однако, в связи с острым дефицитом мощностей, администрацией города было принято решение о передаче данного участка под строительство подстанции.
По словам исполнительного директора ГК «Меридиан» Алексея Максимихна, выполнение работ в исторической части города всегда связано с определенными трудностями. «Особое внимание здесь было уделено внешнему виду подстанции. Необходимо было выбирать архитектурные решения, с учетом внешнего вида окружающих домов. В целом, в ходе строительства мы также постарались учесть пожелания заказчика по импортозамещению. Во время производства работ приоритет отдавался поставщикам, локализовавшим свое производство в России. Опыт, накопленный группой компаний «Меридиан» в реализации масштабных проектов федерального уровня в различных регионах России, гарантировал высокие стандарты качества, применение самых современных технологий и оборудования. А профессионализм наших сотрудников позволил в очередной раз оправдать доверие заказчика, успешно завершив столь значимый для города проект четко и в отведенные для этого по контракту сроки», – отметил он.