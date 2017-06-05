"Металлоинвест" станет первым партнером чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019

До конца 2017 года один из крупнейших горно-металлургических холдингов России УК «Металлоинвест» станет первым партнером чемпионата мира в Казани WorldSkills Kazan 2019.



Соответствующее соглашение о намерении 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме «ПМЭФ-2017» подписали Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Оргкомитет по подготовке и проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству в Казани и ООО УК «Металлоинвест» в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.



«Первый партнер WorldSkills Kazan 2019 – компания «Металлоинвест», что придает особый вес чемпионату. Это показывает высокую заинтересованность бизнес-элиты к мировому первенству рабочих профессий, потому что сегодня от качественной подготовки рабочих кадров зависит эффективность и успешность развития экономики нашей страны, – заявила Ольга Голодец. – На сегодняшний день, в системе WorldSkills принимает участие 77 стран и борьба на чемпионате мира в Казани будет очень нелегкой. Мы хорошо выступили на последнем чемпионате Европы в Гетеборге – наши ребята заняли первое место в общем зачете. А победа на чемпионате мира – наша главная задача, и мы приложим все усилия для ее достижения».



Статус партнера мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 предусматривает получение прав, привилегий и возможностей, которые будут оговорены в договоре о партнерстве. Воспользоваться ими на территории Российской Федерации УК «Металлоинвест» сможет до 31 августа 2019 года.



«Наша задача – достойно представить Россию на чемпионате мира, для этого надо каждый день трудиться. Сегодня у нас появился партнер – ведущая российская компания, которую основал Алишер Усманов – близкий товарищ республики Татарстан. Он участвовал во многих наших социальных проектах. Сегодня мы уже вместе сделали шаг в сторону WorldSkills, потому что наличие высокопрофессиональных кадров – это основа нашей конкурентоспособности», – сказал Рустам Минниханов.



У российского представителя международного движения WorldSkills сложились хорошие партнерские отношения с ведущими отечественными компаниями. В движении WorldSkills Russia представлены настоящие «флагманы индустрии» – Росатом, Ростех, Роскосмос, Евраз, напомнил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.



«Сегодня наша семья стала еще больше. Соглашение с холдингом «Металлоинвест», – важный сигнал всей стране, всем предприятиям, которые формируют ее технологический актив и потенциал. Ключ к созданию новой экономики и развитию России – это профессионалы нового поколения. Наше завтра невозможно без специалистов, обладающих актуальными компетенциями и навыками будущего. Именно здесь важно объединить усилия. Ведь все участники движения WorldSkills Russia – ребята, соревнующиеся в профессионализме, и крупные промпредприятия – их работодатели – получают от нашего союза безусловное преимущество на рынке. С одной стороны, конкурентоспособные навыки и гарантируемую высокооплачиваемую работу, а с другой – высококвалифицированных работников и продукцию с высокой добавленной стоимостью», – сказал Роберт Уразов.



Со своей стороны, генеральный директор ООО УК «Металлоинвест» Андрей Варичев констатировал, что WorldSkills Russia стремительно развивается, вовлекая в свою орбиту все больше и предприятий, и молодых специалистов, стремящихся получить доступ к передовым технологиям и практикам производства. «Партнерство с таким масштабным мероприятием мирового уровня в определенной степени вызов для нас. Наша группа объединяет более 54 тысяч трудящихся, большинство из которых – представители рабочих профессий. Чтобы выйти на нужный уровень качества подготовки кадров по мировым стандартам, нам необходимо повышать квалификацию своего рабочего персонала и преподавателей образовательных учреждений, которые ориентированы на подготовку кадров для наших комбинатов. Тем самым, мы выйдем на новый уровень технического развития», – отметил Андрей Варичев.