Алексей Текслер принял участие в совещании по диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса

На базе ПАО «НПО «Сатурн» под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина состоялось совещание по теме «Программа диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в интересах ПАО «Газпром». В мероприятии приняли участие председатель Правления, заместитель председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, руководство ряда федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций и компаний оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Минэнерго России на совещании представлял Первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер.



Задача по использованию потенциала ОПК для выпуска продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках, была поставлена Президентом России осенью прошлого года. В рамках состоявшегося совещания его участники обсудили возможности расширения производственной линейки предприятий ОПК и переориентации их на более широкие рынки сбыта в интересах ПАО «Газпром». Приоритетными сферами для развития взаимовыгодного сотрудничества являются, в частности, создание современного газоперекачивающего оборудования, обеспечение добычи углеводородов на шельфе и сжижения природного газа. По итогам совещания ПАО «Газпром» был заключен ряд соглашений.



Одно из них с АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». В соответствии с ним стороны рассмотрят возможность создания производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию унифицированных газоперекачивающих агрегатов мощностью 25 МВт.



В рамках соглашения с ГК «Ростех» будет рассмотрена возможность объединения усилий для создания производства по сборке, испытаниям, ремонту и сервисному обслуживанию газотурбинных двигателей AЛ-31CT.



Совместно с АО «Вертолеты России» будет обеспечено взаимодействие сторон при организации проектирования, производства и сервисного обслуживания вертолетов Ми-171А2 в модификации морского назначения для перевозки персонала и доставки грузов с береговых баз на морские буровые, добывающие платформы и суда вспомогательного флота.



Также было заключено соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ОАО «Газпром космические системы» и ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация». В соответствии с ним стороны изучат возможность создания пяти спутников. Два из них предназначены для обеспечения промышленной безопасности объектов в Арктике и навигации на Северном морском пути. Три спутника будут обеспечивать высокоскоростную связь для подвижных объектов в Арктике.



Реализация этих проектов позволит не только обеспечить заказом предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и организовать российское производство необходимого оборудования в рамках реализации программ импортозамещения.



В ходе деловой программы Алексей Текслер в составе делегации посетил введенный в апреле 2017 года сборочно-испытательный комплекс корабельных газотурбинных агрегатов, ознакомился с экспозицией продукции, выпускаемой ПАО «НПО «Сатурн», включая двигатели для энергетических и газоперекачивающих агрегатов, и осмотрел лабораторно-производственный корпус аддитивных технологий.



Также первый замглавы ведомства провел рабочую встречу с руководством АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» по организации производства российских газотурбинных двигателей в рамках реализации программы импортозамещения оборудования энергетического машиностроения в области газотурбинных технологий, утвержденной в 2016 году совместной межведомственной рабочей группой Минэнерго России и Минпромторга России.