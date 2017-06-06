Денис Паслер провел рабочую встречу с врио губернатора Саратовской области

5 июня прошла рабочая встреча и.о. генерального директора Группы «Т Плюс» Дениса Паслера с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым.



Главной темой диалога стала реализация проектов по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения Саратовского филиала «Т Плюс» в г. Саратов, Энгельс и Балаково, в числе которых – «Re:конструкция 2017». В этом году для энергокомпании приоритетом стали работы на тепловых сетях городов, на их ремонт и реконструкцию будет направлено свыше 645 млн. рублей из общей суммы инвестиций в ремонтную программу в размере более 1 млрд рублей. В целом вложения компании в модернизацию оборудования генерации и тепловых сетей выросли по сравнению с прошлым годом на 40%.



Денис Паслер представил главе региона инвестиционную программу филиала на следующий год, которую Валерий Радаев, в свою очередь, поручил вынести на рассмотрение в Министерство Строительства и ЖКХ Саратовской области и утвердить в ближайшее время. Стороны также обсудили программу ремонтов и благоустройства в летний период.



«Программа «RE:конструкция 2017» в рамках которой ведутся работы на тепловых сетях, качественное благоустройство после них, своевременная подготовка оборудования станций и тепловых сетей к отопительному сезону, а также оперативное информирование населения о сроках работ – основные направления в деятельности компании», - отметил руководитель Группы «Т Плюс». Он также подчеркнул, что в этом году завершаются проектные работы по развитию саратовского теплового узла, на основе которых будет разработана долгосрочная программа модернизации источников генерации и сетей, а конструктивное сотрудничество с региональной властью позволит компании в дальнейшем продолжить реализацию проектов на территории Саратовской области и наращивать объемы проводимых работ.



По итогам встречи стороны наметили план совместных действий, направленный на модернизацию тепловых сетей и энергообъектов, входящих в Группы «Т Плюс» на территории Саратовской области.