Экспозиция "МЕТАЛЛООБРАБОТКА" впервые пройдет на ИННОПРОМ-2017 как отдельная выставка

Выставка ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА впервые пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля в рамках Большой индустриальной недели. Экспозиция разместится в первом павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО». В 2017 году страной-партнером выставки является Япония.

Среди иностранных участников экспозиции - лидеры японской промышленной отрасли (FANUC, Mazak, др.), компании из Южной Кореи (DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. U-JIN TECH Corp.), немецкие производители (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, SHW Werkzeugmaschinen, Siempelkamp, SHW Werkzeugmaschinen, др.), а также компании из Италии и Чехии. В числе российских производителей металлообрабатывающего оборудования в ИННОПРОМ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА примут участие: Первая станкостроительная компания, СтанкоМашСтрой, Солвер, Униматик, Ковровский электромеханический завод и ряд других игроков рынка.

Экспонентам будет представлена продукция из таких секторов как:

Металлорежущее оборудование

Кузнечно-прессовое оборудование

Обработка и нанесение покрытий

Промышленная робототехника

Программное обеспечение и управление оборудованием

Аддитивные технологии

В рамках деловой программы выступят главы крупнейших станкостроительных компаний мира, а также лидеры международных промышленных союзов. Пройдут такие мероприятия, как конференция Международной Федерации Робототехники (IFR), международный форум «Цифровое производство», сессии Japan Machine Tool Builders’ Association.

В числе хэдлайнеров деловой программы

Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли России;

Ёсихару Инаба, Президент корпорации FANUC;

Джо Джемма, Президент Международной федерации робототехники (IFR);

Александр Ферль, Председатель Правления исследовательского комитета Международной федерации робототехники (IFR); профессор, руководитель Института автоматизации производственных процессов и станкостроения, Штуттгартский Университет;

Бруно Шнекенбургер, Вице-президент IFR Robot Suppliers Group и управляющий директор Yaskawa Europe.

Начиная с 2017 г. экспозиция МЕТАЛЛООБРАБОТКА станет традиционной на главной промышленной выставке России - ИННОПРОМ.