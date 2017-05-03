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Анонсы

Экспозиция "МЕТАЛЛООБРАБОТКА" впервые пройдет на ИННОПРОМ-2017 как отдельная выставка

Экспозиция МЕТАЛЛООБРАБОТКА впервые пройдет на ИННОПРОМ-2017 как отдельная выставка

6 июня 2017, 15:18
Рубрика: Анонсы
Метки: ИННОПРОМ-2017

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Выставка ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА впервые пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля в рамках Большой индустриальной недели. Экспозиция разместится в первом павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО». В 2017 году страной-партнером выставки является Япония.

Среди иностранных участников экспозиции -  лидеры японской промышленной отрасли (FANUC, Mazak, др.), компании из Южной Кореи (DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. U-JIN TECH Corp.), немецкие производители (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, SHW Werkzeugmaschinen, Siempelkamp, SHW Werkzeugmaschinen, др.), а также компании из Италии и Чехии. В числе российских производителей металлообрабатывающего оборудования в ИННОПРОМ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА примут участие: Первая станкостроительная компания, СтанкоМашСтрой, Солвер, Униматик, Ковровский электромеханический завод и ряд других игроков рынка.

Экспонентам будет представлена продукция из таких секторов как:

  • Металлорежущее оборудование
  • Кузнечно-прессовое оборудование
  • Обработка и нанесение покрытий
  • Промышленная робототехника
  • Программное обеспечение и управление оборудованием
  • Аддитивные технологии

В рамках деловой программы выступят главы крупнейших станкостроительных компаний мира, а также лидеры международных промышленных союзов. Пройдут такие мероприятия, как конференция Международной Федерации Робототехники (IFR), международный форум «Цифровое производство», сессии Japan Machine Tool Builders’ Association.

В числе хэдлайнеров деловой программы

  • Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли России;
  • Ёсихару Инаба, Президент корпорации FANUC;
  • Джо Джемма, Президент Международной федерации робототехники (IFR);
  • Александр Ферль, Председатель Правления исследовательского комитета Международной федерации робототехники (IFR); профессор, руководитель Института автоматизации производственных процессов и станкостроения, Штуттгартский Университет;
  • Бруно Шнекенбургер, Вице-президент IFR Robot Suppliers Group и управляющий директор Yaskawa Europe.

Начиная с 2017 г. экспозиция МЕТАЛЛООБРАБОТКА станет традиционной на главной промышленной выставке России - ИННОПРОМ.

Компания: ИННОПРОМ
Эта новость часть сюжета ИННОПРОМ
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