Экспозиция "МЕТАЛЛООБРАБОТКА" впервые пройдет на ИННОПРОМ-2017 как отдельная выставка

Современное состояние и тенденции развития композиции
6 июня 2017, 15:18
Рубрика: Анонсы
Метки: ИННОПРОМ-2017
Выставка ИННОПРОМ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА впервые пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля в рамках Большой индустриальной недели. Экспозиция разместится в первом павильоне «Екатеринбург-ЭКСПО». В 2017 году страной-партнером выставки является Япония.
Среди иностранных участников экспозиции - лидеры японской промышленной отрасли (FANUC, Mazak, др.), компании из Южной Кореи (DaeHwa Industrial Machinery Co., Ltd. U-JIN TECH Corp.), немецкие производители (Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, SHW Werkzeugmaschinen, Siempelkamp, SHW Werkzeugmaschinen, др.), а также компании из Италии и Чехии. В числе российских производителей металлообрабатывающего оборудования в ИННОПРОМ.МЕТАЛЛООБРАБОТКА примут участие: Первая станкостроительная компания, СтанкоМашСтрой, Солвер, Униматик, Ковровский электромеханический завод и ряд других игроков рынка.
Экспонентам будет представлена продукция из таких секторов как:
В рамках деловой программы выступят главы крупнейших станкостроительных компаний мира, а также лидеры международных промышленных союзов. Пройдут такие мероприятия, как конференция Международной Федерации Робототехники (IFR), международный форум «Цифровое производство», сессии Japan Machine Tool Builders’ Association.
В числе хэдлайнеров деловой программы
Начиная с 2017 г. экспозиция МЕТАЛЛООБРАБОТКА станет традиционной на главной промышленной выставке России - ИННОПРОМ.
12.05.2017 г. Открыта регистрация участников на ИННОПРОМ-2017