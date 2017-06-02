"Газпром нефть" будет развивать цифровые технологии совместно со Сколтехом

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Газпром нефть». Документ подписали ректор Сколтеха Александр Кулешов и первый заместитель председателя Правления «Газпром нефти» Вадим Яковлев в новой лаборатории Центра добычи углеводородов Сколтеха в здании Ренова Лаб. Церемония подписания состоялась в рамках международной конференции Startup Village 2017 в Сколково.



Соглашение направлено на формирование долгосрочных партнерских отношений между компанией и научно-образовательным учреждением, которые будут способствовать развитию перспективных проектов и выявлению новых возможностей в нефтегазовой сфере.



Стороны рассматривают возможность совместной работы по изучению перспектив применения когнитивных технологий для разведки и разработки нефтегазовых месторождений, в том числе области бурения и заканчивания скважин. Кроме того, Сколтех и «Газпром нефть» заинтересованы в расширении исследований, связанных с прогностическим анализом больших объемов информации (big data) и развитием технологий сбора, хранения, моделирования и визуализации данных геолого-технологических процессов, а также данных процессов транспортировки и переработки нефти.



В рамках партнерства стороны планируют заниматься организацией независимой экспертизы существующих технологических решений, разработкой и реализацией новых проектов, а также проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Еще одно направление сотрудничества, оговоренное соглашением – обучение сотрудников, организация стажировок и обмен научно-технической информацией.



Александр Дюков, Председатель Правления «Газпром нефти»:



«Изменение качества ресурсной базы – одна из главных тенденций, определяющих современные условия работы нефтегазовой отрасли. Разработка сложных запасов, освоение отдаленных труднодоступных регионов добычи требуют использования принципиально новых подходов, и важнейшую роль в повышении эффективности производственных процессов играют информационные технологии. Решить актуальную задачу создания отечественных технологий мирового уровня для нефтегазовой отрасли можно только в тесном сотрудничестве науки и бизнеса. Наше соглашение со «Сколтехом» будет играть важную роль в реализации Технологической стратегии компании».



Виктор Вексельберг, Президент Фонда «Сколково»:



«Для нас очень важный и принципиальный момент заключается в том, что лаборатория, в которой мы сейчас находимся, становится частью всей экосистемы проекта «Сколково». Как лаборатория Сколтеха она будет открыта для образовательного процесса наших студентов. Тем самым у нас появятся молодые специалисты, которые будут обладать самыми передовыми. востребованными знаниями. В то же время благодаря «Газпром нефти» эта площадка будет открыта также для партнерских отношений с крупными компаниями, нашими индустриальными партнерами. Сегодняшнее соглашение станет для них хорошим примером. Я хотел бы выразить уверенность в том, что при участии Сколтеха и Фонда «Сколково» нам точно удастся открыть в ближайшее время новую страницу в разработке нефтяных запасов России. И мы останемся конкурентоспособными в очень непростой ситуации, которая сейчас складывается на международных рынках».