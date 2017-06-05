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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Очерская полиция и служба безопасности "Пермэнерго" взяли с поличным "охотника за металлами", похитившего части опоры ЛЭП

Очерская полиция и служба безопасности Пермэнерго взяли с поличным охотника за металлами, похитившего части опоры ЛЭП

6 июня 2017, 14:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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2 июня 2017 года в оперативно-диспетчерскую службу производственного отделения «Очерские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» поступило сообщение о разукомплектовании одной из опор воздушной линии электропередачи 110 кВ «Апрельская-Морозово».

При выезде на место было установлено, что с опоры похищено 15 металлических уголков общей длиной более 40 метров.
Розыскные мероприятия, организованные по «горячим следам» сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Очерский» и службой безопасности «Пермэнерго», принесли положительные результаты. Был установлен автомобиль, на котором злоумышленник перевозил похищенные уголки. Вскоре данная автомашина была остановлена на окраине г. Очера. При досмотре в багажнике обнаружена часть похищенного (распиленные уголки).

Владелец автомашины – 19-летний житель деревни Нижняя Талица Очерского района - дал признательные показания. По адресу его проживания в ходе проведенного обыска полиция изъяла оставшуюся часть похищенных уголков. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении данного гражданина уголовного дела. Проверяется его причастность к другим подобным преступлениям.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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