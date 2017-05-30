Продолжается прием заявок на конференцию "Диспетчеризация и управление в электроэнергетике"

С 1 по 3 ноября 2017 года в Казани состоится XII Всероссийская открытая молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике».



Цель конференции - привлечение студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых к решению актуальных задач диспетчеризации и управления в электроэнергетике, а также развитие интеграции высшего образования и производства, поддержка научно-технического потенциала талантливой молодежи, обсуждение новейших научных результатов исследований и практических достижений в области электроэнергетики.



Мероприятие проводится в рамках плана совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС» при содействии и поддержке Министерства промышленности и торговли и Министерства образования и науки Республики Татарстан.



Конференция проходит на ежегодной основе. В текущем году мероприятие посвящено юбилею Казанского государственного энергетического университета, которому в 2018 году исполняется 50 лет. «Расширяющиеся тематики докладов и география участников, рост их числа и количества проводимых конкурсов конференции позволяют полагать, что конференция способствует ускорению процессов интеграции высшего образования и науки с производством. Искренне надеюсь, что работа нашей конференции даст возможность для самореализации талантливой молодежи при решении актуальных задач современной энергетики», - отметил ректор Казанского государственного энергетического университета Э.Ю. Абдуллазянов.



Участниками конференции могут стать как студенты, аспиранты и специалисты в возрасте до 35 лет, так и авторские коллективы, в составе которых есть хотя бы один участник, возраст которого не превышает 35 лет.



Заявку на участие со статьей необходимо выслать в электронном виде по адресу omnpkenergetika@gmail.com в срок до 15 июня 2017 г.



Авторы лучших работ получат ценные призы от Оргкомитета конференции.



С оперативной информацией о конференции можно ознакомиться на сайте Благотворительного фонда «Надежная смена» http://fondsmena.ru/project/conference2017/