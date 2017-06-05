Проект "МОЭСК-EV" представлен на выставке автомарафона "ЭКОЛОГиЯ-2017"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
6 июня 2017, 17:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ, МОЭСК, МОЭСК-EV
6 июня в рамках старта автомобильного марафона «ЭКОЛОГиЯ-2017» ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») представило проект по развитию зарядной инфраструктуры для электротранспорта «МОЭСК-EV».
В экспозиции проекта были представлены образцы двух зарядных станций: зарубежного производителя Ensto и «Фора» (Рязанского приборного завода). Обе станции стандарта «Mode 3» оснащены двумя разъемами – Mennekes и евророзетка и позволяют заряжать электромобиль до 100% за 4-6 часов. Кроме того, посетители выставки «ЭКОЛОГиЯ-2017» смогли ознакомиться с особенностями работы измерительной лаборатории на базе электромобиля, которую энергетики используют для обнаружения повреждений кабельных линий электропередачи.
Отметим, что корпоративный парк электромобилей ПАО «МОЭСК» на сегодняшний день насчитывает около 10 электромобилей. Все они задействованы в повседневной работе специалистов сетевой компании в течение всего года.
В рамках проекта «МОЭСК-EV» энергетики ведут планомерную работу по расширению сети зарядных станций для электромобилей. Сегодня клиентам компании на территории Москвы и Московской области доступно порядка 40 зарядных станций.
В настоящее время специалисты прорабатывают вопрос увеличения дальности пробега электромобилей на междугородних направлениях за счет установки быстрых зарядных станций.
Автомобильный марафон «ЭКОЛОГиЯ-2017», организованный Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, стартовал 6 июня 2017 года от гостиницы Radisson Royal Hotel Moscow. Пробег стал официальным мероприятием правительства Москвы в рамках Года экологии. Автомарафон пройдет по маршруту Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Новороссийск – Севастополь и охватит более 50 крупных и малых городов России.
ПАО «МОЭСК» выступило партнером данного мероприятия.