Республика Карелия и Ульяновская область готовы совместно решать вопросы развития промышленности

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
6 июня 2017, 16:44
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
2 июня 2017 года Республика Карелия и Ульяновская область заключили соглашение о сотрудничестве. Документ, подписанный врио Главы Карелии Артуром Парфенчиковым и Губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым, направлен на синхронизацию совместных усилий правительств регионов в области экономики, науки, образования и социальных проектов.
Одна из целей взаимодействия - содействие в развитии кооперации между двумя предприятиями – Петрозаводским филиалом
АЭМ-технологии «Петрозаводскмаш» и Ульяновским станкостроительным заводом DMG Mori.
«Идея реализации этого проекта родилась в начале текущего года в рамках деятельности рабочей группы № 3 Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образованию Республике Карелия, которую возглавляет Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Он предполагает создание в Петрозаводске условий для локализации производства станин и их последующую поставку на ульяновский завод. Это еще один шаг в сторону решения задачи снижения импортозависимости отечественного станкопрома,» - сообщил заместитель Министра Георгий Каламанов.
Кроме того, руководители субъектов обсудили возможности расширения торговых связей, а также перспективы взаимодействия в других отраслях промышленности.
«Республика Карелия обладает уникальным научным и производственным потенциалом. В свою очередь, Ульяновская область – один из самых успешных регионов в вопросах управления инвестиционной привлекательностью. Соглашение, поможет сложить сильные стороны двух субъектов» - добавил Георгий Каламанов.
Справочно
Рабочая группа по развитию промышленного производства, реализации проектов в сфере науки, природопользования, экологии и туризма (Рабочая группы № 3) под руководством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова организована в рамках Государственной комиссии по подготовке празднованию 100-летия образования Республики Карелия (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 517). Председатель Государственной комиссии - Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.