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Пресс-релизы

"Ростелеком" подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО "КАМАЗ"

Ростелеком подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО КАМАЗ

6 июня 2017, 15:00
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, КАМАЗ

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В рамках «Петербургского международного экономического форума – 2017» состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и ПАО «КАМАЗ». Подписи под документом поставили старший вице - президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко и заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор Андрей Максимов.

По условиям соглашения, стороны будут содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры и модернизации корпоративной сети передачи данных ПАО «КАМАЗ».

Владимир Кириенко, старший вице - президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» окажет содействие «КАМАЗу» в создании центра обработки данных с использованием информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий, а также обеспечит «КАМАЗу» возможность подключения качественных услуг телефонной связи - как местной и внутризоновой, так и междугородной и международной»

Андрей Максимов, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор:  «Подписание соглашения с «Ростелекомом» будет содействовать развитию системы информационной безопасности «КАМАЗАа», а также предоставит «Ростелекому» возможность участия в программах, реализуемых «КАМАЗом»

Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения Сторонами его условий. С целью выполнения договоренностей, стороны планируют оперативно обмениваться информацией о принимаемых решениях и при необходимости создавать рабочие группы из своих представителей для подготовки предложений по реализации Соглашения и рассмотрению вопросов экономического и технического взаимодействия.

Компания: ПАО "Ростелеком"
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