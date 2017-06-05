"Ростелеком" подписал соглашение о сотрудничестве с ПАО "КАМАЗ"

О выставке Связь-2017 рассказывают
6 июня 2017, 15:00
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, КАМАЗ
В рамках «Петербургского международного экономического форума – 2017» состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между ПАО «Ростелеком» и ПАО «КАМАЗ». Подписи под документом поставили старший вице - президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко и заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор Андрей Максимов.
По условиям соглашения, стороны будут содействовать развитию телекоммуникационной инфраструктуры и модернизации корпоративной сети передачи данных ПАО «КАМАЗ».
Владимир Кириенко, старший вице - президент по развитию и управлению бизнесом ПАО «Ростелеком»: «Ростелеком» окажет содействие «КАМАЗу» в создании центра обработки данных с использованием информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий, а также обеспечит «КАМАЗу» возможность подключения качественных услуг телефонной связи - как местной и внутризоновой, так и междугородной и международной»
Андрей Максимов, заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - финансовый директор: «Подписание соглашения с «Ростелекомом» будет содействовать развитию системы информационной безопасности «КАМАЗАа», а также предоставит «Ростелекому» возможность участия в программах, реализуемых «КАМАЗом»
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до момента исполнения Сторонами его условий. С целью выполнения договоренностей, стороны планируют оперативно обмениваться информацией о принимаемых решениях и при необходимости создавать рабочие группы из своих представителей для подготовки предложений по реализации Соглашения и рассмотрению вопросов экономического и технического взаимодействия.