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Отраслевые новости: Энергетика

Специалисты дочерних компаний холдинга "ТИТАН-2" выполнили установку крупногабаритного оборудования на строительной площадке Ленинградской АЭС

Специалисты дочерних компаний холдинга ТИТАН-2 выполнили установку крупногабаритного оборудования на строительной площадке Ленинградской АЭС

6 июня 2017, 16:35
Рубрика: Энергетика
Метки: ТИТАН-2

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Операции проводились в здании реактора второго энергоблока. Монтаж осуществлялся через открытую кровлю с помощью мощного гусеничного крана «Либхер», максимальная грузоподъемность которого составляет 1350 тонн.

Силами сотрудников «Северного управления строительства» на штатное место были смонтированы опорное кольцо и облицовка шахты реактора. Конструкция изготовлена на производственной площадке предприятия. Ее высота составляет 9,5 метров, диаметр - 6,5 метров, чистый вес 15,9 тонны, с кондуктором - 28 тонн. Облицовка шахты реактора выступает в качестве несъёмной опалубки при бетонировании для последующей установки корпуса реактора.

В свою очередь специалисты АО «МСУ-90» выполнили монтаж четвертого корпуса главного циркуляционного насоса весом более 50 тонн. Таким образом в настоящее время все четыре единицы оборудования находятся на штатных местах – отметке +14,000 здания реактора второго энергоблока. Главные циркуляционные насосы предназначены для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре реакторной установки.

Компания: Холдинг "ТИТАН-2"
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