Южная Корея объявила о начале перехода на возобновляемую энергетику

Администрация нового президента Южной Кореи разработала план постепенного отказа от ядерных и угольных электростанций, которые сейчас производят около 70% всего потребляемого в стране электричества, в пользу природного газа и возобновляемых источников энергии.



Мун Чжэ Ин, который стал президентом Южной Кореи в прошлом месяце, намерен резко снизить долю ядерной и угольной энергетики в структуре энергопотребления страны. Согласно новому плану, к 2030 году потребление природного газа в Южной Корее должно увеличиться с 18 до 27%, а потребление возобновляемой энергии, преимущественно энергии воды, — с 5 до 20%, сообщает Reuters.



К тому же сроку новый президент намерен добиться сокращения доли угля в энергетике с 40 до 21,8%, а ядерной энергии — с 30 до 21,6%. Для этого Мун Чжэ Ин уже временно приостановил работу угольных электростанций со сроком эксплуатации более 10 лет и в ближайшее время намерен полностью их закрыть. Помимо этого, он пообещал пересмотреть планы по строительству девяти угольных и восьми ядерных электростанций, хотя реализация некоторых их этих проектов уже началась.



По мнению Ю Сын-Хо, профессора энергетической политики в Сеульском национальном университете науки и технологии, такой шаг может привести к большому количеству требований по выплате компенсаций от частных компаний. «Правительство не может в одностороннем порядке отменить строительство, поскольку частные компании уже инвестировали в эти проекты. Если государство откажется от них, ему придется компенсировать убытки», — говорит он.



Кроме того, резкий отказ от угольной и ядерной энергетики может закончиться для Южной Кореи дефицитом электроэнергии, так как есть вероятность, что новые источники окажутся неспособными удовлетворить все потребности в электричестве. В результате цены на электроэнергию могут резко подскочить.



Тем не менее, если правительству удастся справиться с этими проблемами, то Южная Корея продемонстрирует всему миру пример того, как страна с очень высоким уровнем потребления угольной и ядерной энергии способна за короткое время перейти на экологически чистые источники электроэнергии.



Источник: Хайтек.

Компания: