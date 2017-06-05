В Санкт-Петербурге в рамках программы ПМЭФ-2017 прошли финальные мероприятия Международного молодежного энергетического форума

Защита проектов состоялась в белом зале Государственного музея-заповедника "Петергоф". Команды молодых специалистов Германии, Китая, Франции, Белоруссии и России представили свои проекты международному жюри форума, в состав которого вошли Президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Владимирович Шаронов, Ректор Национального исследовательского университета "Московский энергетический институт" Николай Дмитриевич Рогалев, Председатель Правления Немецкого энергетического агентства Андреас Кульманн, Директор по международному развитию ENEDIS Мари-Лин Бассет, Глава представительства ГЭК Китая в России Оу Сяомин, Директор энергетического центра Московской школы управления "Сколково" Татьяна Алексеевна Митрова.



Команды соревновались в номинациях «самый инновационный проект», «самый экологичный проект» и за гран-при форума.



Все представленные проекты вызвали заинтересованное обсуждение членов жюри, но наиболее оживленную дискуссию вызвал проект французской команды по внедрению "умной" системы учета электроэнергии на пилотной площадке в Российской Федерации. Важно отметить, что отличительной особенностью данного форума стал прикладной характер представленных проектов, высокая степень их готовности к внедрению и нацеленность на реализацию в нашей стране. Так, например, немецкий проект «виртуальной электростанции» предлагалось внедрить на территории алтайского региона.



По решению международного жюри в номинации "самый экологичный проект" победил проект команды Китая, который предусматривает повышение эффективности потребления электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, не только в территориальных, но и временных рамках.



Проект французской команды «Инновационная система энергоучета» получил приз как самый новаторский.



По единогласному решению международного жюри Гран-при форума присужден проекту российской команды "Оптимизация нагрузки подстанций на городских территориях", предлагающий использование высокотемпературных сверхпроводящих электрических кабелей и хранилищ электроэнергии для балансировки нагрузки подстанций на городских территориях.



Все участники команд-победительниц форума получили приглашение принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в Сочи в октябре 2017 года.



После подведения итогов и церемонии награждения участников и гостей форума ждало яркое и незабываемое представление - торжественный запуск главного каскада фонтанов Петергофа "Самсон".



По сложившейся традиции на следующий день участники форума посетили Петербургский международный экономический форум и смогли присутствовать при обсуждении международными экспертами – энергетиками темы "Энергетическая трилемма - обеспечение баланса через интеграцию" в рамках круглого стола, организованного ПАО "Россети".



Мероприятия ММЭФ 2017, официально завершившиеся в Санкт-Петербурге, являются отправной точкой для дальнейшей работы по предложенным командами проектам и в следующем году мы ожидаем увидеть первые конкретные результаты их реализации.