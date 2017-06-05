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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Тульских электрических сетях проводится ремонт подстанции 110 кВ "Щегловская"

В Тульских электрических сетях проводится ремонт подстанции 110 кВ Щегловская

6 июня 2017, 15:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В рамках реализации ремонтной программы филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» проводит  работы  по ремонту электрооборудования подстанции 110 кВ «Щегловская».

Подстанция 110 кВ «Щегловская» Тульских электрических сетей филиала «Тулэнерго» осуществляет обслуживание потребителей Пролетарского района города Тулы и имеет особое значение. Она обеспечивает электроснабжение ряда крупных промышленных предприятий, в том числе занятых в сфере оборонной промышленности.

В настоящее время в соответствии с планом работ персонал службы подстанций провел ремонт оборудования напряжением 110 кВ – двух  силовых трансформаторов 110/35/6 кВ, 32 разъединителей, также замену 6 разрядников, 10 выключателей и 6 трансформаторов напряжения.

Кроме того, были отремонтированы 14 разъединителей 35 кВ. Произведен текущий ремонт 7 трансформаторов собственных нужд 6 кВ и другого оборудования этого класса напряжения - 36 разъединителей, техническое обслуживание 8 вакуумных выключателей (КРУН 6 кВ) на выкатных тележках и 9 вакуумных выключателей (ЗРУ 6 кВ)

В процессе ремонта производится опробование выключателей присоединений от действия защит с участием персонала службы релейной защиты, автоматики и метрологии. В июне планируется завершение работ в закрытом распределительном устройстве 6 кВ и открытом распределительном устройстве 35 кВ.

Проведение текущего ремонта оборудования подстанции повысит надежность электроснабжения потребителей, качество поставляемой электроэнергии,  позволит значительно сократить эксплуатационные расходы, снизить пожароопасность, а также обеспечить безопасность персонала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго"
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