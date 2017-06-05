В Тульских электрических сетях проводится ремонт подстанции 110 кВ "Щегловская"

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6 июня 2017, 15:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
В рамках реализации ремонтной программы филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» проводит работы по ремонту электрооборудования подстанции 110 кВ «Щегловская».
Подстанция 110 кВ «Щегловская» Тульских электрических сетей филиала «Тулэнерго» осуществляет обслуживание потребителей Пролетарского района города Тулы и имеет особое значение. Она обеспечивает электроснабжение ряда крупных промышленных предприятий, в том числе занятых в сфере оборонной промышленности.
В настоящее время в соответствии с планом работ персонал службы подстанций провел ремонт оборудования напряжением 110 кВ – двух силовых трансформаторов 110/35/6 кВ, 32 разъединителей, также замену 6 разрядников, 10 выключателей и 6 трансформаторов напряжения.
Кроме того, были отремонтированы 14 разъединителей 35 кВ. Произведен текущий ремонт 7 трансформаторов собственных нужд 6 кВ и другого оборудования этого класса напряжения - 36 разъединителей, техническое обслуживание 8 вакуумных выключателей (КРУН 6 кВ) на выкатных тележках и 9 вакуумных выключателей (ЗРУ 6 кВ)
В процессе ремонта производится опробование выключателей присоединений от действия защит с участием персонала службы релейной защиты, автоматики и метрологии. В июне планируется завершение работ в закрытом распределительном устройстве 6 кВ и открытом распределительном устройстве 35 кВ.
Проведение текущего ремонта оборудования подстанции повысит надежность электроснабжения потребителей, качество поставляемой электроэнергии, позволит значительно сократить эксплуатационные расходы, снизить пожароопасность, а также обеспечить безопасность персонала.