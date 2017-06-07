Администрация Петербурга и АСИ оценили вклад "Ленэнерго" в рост инвестиционного рейтинга города и области

На XXI Петербургском международном экономическом форуме был представлен Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 2017 года, составленный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и ведущими деловыми объединениями. Петербург поднялся в нем с 22-го на 17-е место, а Ленинградская область – с 32-го на 20-е. Одна из причин улучшения позиций регионов – упрощение процедуры технологического присоединения к сетям «Ленэнерго».



Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, выступая на презентации результатов рейтинга, отметил работу петербургских энергетиков по снижению времени техприсоединения и внедрению механизма с одновременным оформлением договоров на подключение. На сессии по итогам презентации рейтинга директор направления «Развитие регионов» Агентства стратегических инициатив Игорь Кустарин подчеркнул, что именно эффективная работа «Ленэнерго» по улучшению процедуры технологического присоединения к сетям стала одним из ключевых факторов, способствовавших улучшению позиций Петербурга и Ленинградской области в Национальном рейтинге.



«Ленэнерго» постоянно работает над упрощением процедуры подключения к электрическим сетям для физических и юридических лиц. Компании удалось сократить срок техприсоединения до 80 дней, в том числе, благодаря развитию клиентских онлайн-сервисов. Один из инструментов, который значительно сокращает время на подачу и оформление документов, а также избавляет от необходимости визита в клиентский центр – «личный кабинет» на сайте «Ленэнерго». В «личном кабинете» реализована возможность техприсоединения в 2 шага: подача заявки и заключение договора, а также выполнение технических условий и получение актов готовности. Клиент может оформить любой тип заявки на технологическое присоединение, рассчитать необходимую мощность при помощи встроенного калькулятора, найти объект подключения на интерактивной карте, а также прикрепить документы к заявке во всех распространенных форматах. Кроме этого, заявители на мощность до 150 кВт по третьей категории надежности могут сообщить о готовности работ со своей стороны по единому телефону 8-800-700-14-71.



Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики по взаимодействию с инвесторами. Основная часть показателей формируется исходя из опросов региональных предпринимателей (в 2017 году в опросах приняли участие более 400 тыс. человек). Пилотная апробация Национального рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте РФ. Первый полномасштабный рейтинг был составлен в 2015 году. Работу региональных команд по созданию комфортных условий для бизнеса оценили в 76 субъектах РФ. В 2016 году исследование охватило все 85 регионов России. 4 из них — Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Республика Крым и Севастополь — оценивались вне рейтинга. В 2017 году уже все регионы без исключения оценивались в рамках рейтинга.