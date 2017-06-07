Более 250 нарушений охранных зон ЛЭП обнаружено энергетиками в Кабардино-Балкарии

На сегодняшний день специалистами филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») зафиксировано 254 вопиющих нарушения в охранных зонах воздушных линий напряжением 35-110 кВ, начиная от строительства в непосредственной близости от ЛЭП хозпостроек, магазинов, гаражей, жилых домов, заканчивая автомойками, кафе, стоянками, гостиницами и даже остановками общественного транспорта.



Руководителям организаций, собственникам объектов, расположенных в охранных зонах воздушных линий электропередачи, неоднократно направлялись предупреждения. Однако, несмотря на обращения энергетиков о сносе строений, владельцы продолжают подвергать смертельному риску не только свою жизнь, но и жизнь окружающих, и не спешат устранять нарушения, которые при неблагоприятных обстоятельствах могут привести к трагедии.



Между тем, еще на стадии проектных работ, до начала строительства следует учитывать, в первую очередь, наличие проходящих по территории земельного участка воздушных или кабельных линий электропередачи и охранных зон электросетевых объектов. И в обязательном порядке любые действия в охранных зонах ЛЭП согласовывать с электросетевой организацией, в частности, с филиалом «Каббалкэнерго», так как энергетики могут не согласовать строительство, если оно противоречит установленным требованиям и несет угрозу функционированию энергообъектов.



К сожалению, нередки случаи, когда свидетельства на право собственности выдаются на участки, расположенные в охранных зонах ЛЭП. Так, в сравнении с прошлым годом, количество незаконных построек в охранных зонах ВЛ 35-110 кВ на территории КБР увеличилось на 201.



При устранении нарушений энергетики действуют совместно с государственными органами власти – направляются запросы в управление «Ростехнадзора», в администрации муниципальных образований, прокуратуру, МВД об организации проверок разрешительных документов на строительство, а также их законности и обоснованности. Инициируются проверки соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами особых условий использования земельных участков в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 27.02.2010 № 103 «О мерах по осуществлению мероприятий по контролю за соблюдением особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства». Сведения о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах зон, внесены в базу данных государственного кадастра недвижимости.



Если строительство некоторых зданий и сооружений выполняется без письменного согласования с филиалом «Каббалкэнерго», в ведении которого находятся ЛЭП, это является грубым нарушением требований Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».



В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, охранные зоны электроустановок относятся к зонам с особыми условиями использования территорий. Данные зоны образуются в целях обеспечения безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики и иных объектов.



В пределах этих участков запрещаются действия, которые могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нарушить безопасную, надежную работу линий и подстанций, нанести экологический ущерб окружающей среде. В случае обрыва проводов либо приближения к ним на недопустимое расстояние возникает риск обесточивания большого количества потребителей, пожара, но, что гораздо страшнее, создается смертельная угроза для жизни людей.