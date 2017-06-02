"Электроцинк" завершает капитальный ремонт третьей вельцпечи

ОАО «Электроцинк» (предприятие металлургического комплекса УГМК) завершает ремонт третьей вельцпечи, предназначенной для получения окиси цинка и товарного клинкера из вторичных цинксодержащих материалов. Печь №3 производительностью 4 т шихты в час была остановлена на капремонт в начале этого года. Сейчас здесь завершается подготовка к последнему большому этапу - футеровке корпуса. Капремонт направлен на стабилизацию работы печи и исключение аварийных остановок оборудования.



Капитальный ремонт вельцевальной печи, состоящей из металлического корпуса в виде трубы длиной 41 метр и диаметров 2,8 метров, механизма вращения и вспомогательных механизмов, - один из самых сложных, продолжительных и трудоемких ремонтов на заводе. Он включает в себя целый комплекс различного рода работ, основные из них - демонтаж футеровки (внутренней кладки огнеупорным кирпичом), замена обечаек (части корпуса) печи, нивелировка (выравнивание) корпуса и обратная футеровка, - к которым привлекаются цеховые ремонтные службы и подрядные организации.



- Точно пригнанные обечайки корпуса обеспечивают ровное вращение вельцпечи, - рассказал старший механик вельццеха Виталий Нечунаев. - На предмет прогибов и других изъянов металла мы обследуем его геодезическим нивелиром, который дает наиболее точный результат. На третьей печи после ревизии обнаружено два таких участка. Один, длиной 1 метр, – на "холодном" загрузочном конце, другой, 9-метровый, – на разгрузочном, «горячем», конце печи. Специалисты подрядной организации уже заменили эти участки, сейчас идет их обварка.



С точки зрения скрупулезного исполнения работ особого внимания требует конус печи высотой полтора метра, расположенный в ее начале, который благодаря своей конструкции предотвращает накопление в печи жидких расплавов и стабилизирует давление.



– Здесь требуется многопрофильная футеровка хромомагнезитным кирпичом. Для понимания нужно представить примитивную детскую пирамидку, на стержень которой нанизываются кольца. Начиная с самого большого, по мере приближения к вершине кольца уменьшаются в размере, – рассказал старший мастер цеха Георгий Казорин, ответственный за технологический процесс.



Ремонтные работы проведены также на приводе печи, рукавных фильтрах, газоходах, на транспортерном хозяйстве. Кроме того, полностью заменен вытяжной зонт для отходящих газов.



Через несколько дней, после завершения подготовки корпуса, начнется футеровка печи по всей ее длине, для этого приобретено более 180 тонн огнеупорного кирпича. Работы планируется закончить в течение месяца, после чего печь будет запущена в работу. Общие затраты на капитальный ремонт превысили 12 миллионов рублей.