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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики филиала "Чувашэнерго" расчистят 461 га трасс линий электропередачи

Энергетики филиала Чувашэнерго расчистят 461 га трасс линий электропередачи

7 июня 2017, 15:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Чувашэнерго» ведется плановая работа по расчистке трасс линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой растительности, близость которой к ЛЭП может стать причиной технологических нарушений в работе электроэнергетических объектов. Согласно плану, в 2017 году энергетикам предстоит расчистить 460,8 га территории охранных зон ЛЭП.

При расчистке используется современная техника и применяется технология мульчирования, которая позволяет решить проблему утилизации порубочных остатков. Измельченная древесная масса смешивается с верхним слоем почвы и не наносит ущерба экологии. При этом весь цикл расчистки, измельчения и удаления древесной щепы выполняется за одну операцию.

Энергетики также регулярно обращаются к населению с просьбой соблюдать нормы и правила нахождения в охранных зонах воздушных ЛЭП. В соответствии с этими правилами запрещается производить какие-либо действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей, привести к их повреждению. В частности, категорически запрещено складировать запасы горюче-смазочных материалов, траву, дрова и прочие материалы, загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей, разжигать костры под линиями электропередачи.

Ежегодная целевая программа по расчистке трасс ЛЭП в филиале «Чувашэнерго» реализуется для обеспечения стабильной работы электросетевого комплекса Чувашской Республики.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
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