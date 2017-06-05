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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС приняла участие в ПМЭФ-2017

ФСК ЕЭС приняла участие в ПМЭФ-2017

7 июня 2017, 12:40
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС, ПМЭФ-2017

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Делегация ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») под руководством председателя правления Андрея Мурова приняла участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017). Глава компании выступил на дискуссионной площадке, посвященной социально-экономическому развитию Дальнего Востока, посетил пленарное заседание, провел ряд рабочих встреч.

В своем выступлении А. Муров, в частности, отметил, что до 2020 года ФСК ЕЭС планирует вложить в развитие энергоинфраструктуры Дальнего Востока 63 млрд рублей с вводом в работу 2,6 тыс. линий электропередачи и 2,8 тыс. МВА трансформаторной мощности. Ключевыми проектами станут энергоснабжение БАМ и Транссиб, трубопроводов ВСТО и Сила Сибири, подключение ВНКХ и Албынского рудника.

Глава компании также посетил сессию «Энергетическая трилемма – обеспечение баланса через интеграцию», принял участие в церемонии вручения ежегодной Международной энергетической премии «Глобальная энергия», организуемой при поддержке российских энергетических компаний, включая ФСК ЕЭС.

Компания впервые участвовала в спортивной программе «на полях» форума. В теннисном турнире «Белые ночи», организованном при поддержке фонда «Росконгресс», за ФСК ЕЭС осталось первое место в парных встречах.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
Эта новость часть сюжета ПМЭФ 2017
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