ФСК ЕЭС продемонстрировала готовность объектов Дальнего Востока к внештатным ситуациям

Современное состояние и тенденции развития композиции
7 июня 2017, 16:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОСТОКА, УЧЕНИЯ
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») провела учения на двух самых крупных узловых энергообъектах Дальнего Востока – подстанциях 500 кВ «Амурская» и «Хабаровская». Отработаны взаимодействие персонала энергообъектов с силовыми структурами регионов при возникновении террористической угрозы, противоаварийные и противопожарные мероприятия при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Во время тренировки оперативный персонал подстанций, сотрудники ведомственной охраны продемонстрировали работу, направленную на профилактику несанкционированного проникновения на энергообъекты, ликвидацию очага пожара, снижение последствий возникшей чрезвычайной ситуации.
Действия персонала ФСК на энергообъектах получили положительную оценку.
Подстанции 500 кВ «Амурская» и «Хабаровская» участвуют в транзите электроэнергии дальневосточных ГЭС потребителям Приамурья, Еврейской автономной области, Хабаровского и Приморского краев. Кроме того, «Амурская» обеспечивает экспорт электричества в Китай.