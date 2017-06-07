"Газпром" готов к обсуждению с Украиной поставок газа после 2019 года

"Газпром" готов вступить в переговоры с Украиной по поставкам газа после 2019 года, сообщил зампред правления компании Александр Медведев.



"Мы готовы вступить в переговоры. Приглашаем наших украинских коллег приехать к нам. Поскольку они представляют услуги, в этом нет ничего злонамеренного — приехать к нам. Тем более они всегда приезжали обсуждать транзит к нам. В ответ мы получили приглашение приехать, еще до выборов, правда, Трампа, на переговоры в США. Может быть такой тонкий юмор, я давно в Нью-Йорке не был, я бы с удовольствием съездил, но не по этому поводу",- ответил он на вопрос о планах поставки газа через Украину после 2019 года.



"То, что определенные объемы могут остаться для транзита через Украину — это так. Но масштаб этих объемов будет зависеть в том числе от условий, которые могут быть предложены и согласованы украинской стороной",- добавил Медведев, передает РИА Новости.

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